Milan, Giroud consiglia un acquisto dal Chelsea: “Ci aiuterebbe”

Giroud consiglia al Milan l’ingaggio di un giocatore del Chelsea, un suo ex compagno di squadra.

Lo ripetiamo da tempo ed è una cosa scontata, ma il prossimo calciomercato rossonero sarà inevitabilmente condizionato dalla qualificazione o meno in Champions League. I ricchi premi UEFA sono molto importanti per il bilancio e consentono di avere maggiori risorse per la campagna acquisti. Non è un segreto.

I conti del Milan sono in miglioramento e la conferma in Champions consentirebbe di proseguire il progetto con meno “preoccupazioni”. La squadra di Stefano Pioli ha bisogno di rinforzi in ogni reparto, servono soldi da investire per nomi di un certo livello. La speranza è che l’obiettivo venga raggiunto, sarebbe un grosso peccato se andasse diversamente.

Calciomercato Milan, Giroud suggerisce un acquisto dal Chelsea

Quello del Milan è un progetto basato soprattutto sui giovani e non si può dire che non abbia portato dei risultati. Meno di un anno fa i tifosi rossoneri festeggiavano la vittoria del 19esimo Scudetto. Ma questa stagione ha anche detto che probabilmente alla squadra servono alcuni giocatori più rodati, di maggiore spessore internazionale. Non sono facili da prendere, perché costano, però la dirigenza dovrà fare delle riflessioni nel calciomercato estivo.

Tra i nomi altisonanti che in questi mesi sono stati accostati al Milan c’è anche Christian Pulisic, che il Chelsea considera cedibile. Tra cartellino e stipendio, un’operazione molto complicata. Certamente alla proprietà RedBird Capital Partners non dispiacerebbe avere un forte giocatore americano in organico, però ogni acquisto deve essere compatibile con gli equilibri del bilancio.

In ogni caso, c’è qualcuno che sarebbe molto felice di averlo come compagno di squadra: Olivier Giroud. L’attaccante rossonero ha giocato con Pulisic nel Chelsea e, intervistato da CBS, lo ha praticamente consigliato al Milan: “Credo che alle persone qui piacerebbe molto. È sicuramente un grande nome in Europa, ci aiuterebbe. È un giocatore con molte qualità e grande talento. Era un ragazzo allegro e avevamo un’ottima intesa in campo. Sapevamo come sfruttarci a vicenda“.

Giroud è convinto che l’ex Borussia Dortmund sarebbe un’aggiunta perfetta per la squadra. Ritiene che abbia tutte le caratteristiche per migliorare il Milan. Oggi è difficile immaginare tale operazione, per i motivi citati in precedenza, però se il Chelsea aprisse a un prestito non è escluso nulla. Vedremo se Paolo Maldini e Frederic Massara faranno un tentativo per Pulisic.