Milan, Messias in lacrime: la rivelazione del brasiliano

Il racconto di Junior Messias è davvero commovente. Il brasiliano del Milan si è confessato portando alla luce questo retroscena.

Quando il Milan ha concluso il mercato estivo 2021 con l’acquisto di Junior Messias dal Crotone, più di un tifoso rossonero ha storto il naso, pensando si trattasse di un acquisto poco intelligente e inadatto per il livello dei rossoneri.

Messias invece in questi quasi due anni con la maglia numero 30 del Milan ha sorpreso un po’ tutti. Ottime qualità tecniche, buona personalità e nessun tremore nel disputare partite importanti, anche a livello europeo.

La sua storia personale ha fatto la differenza: prima di diventare un calciatore professionista e sbarcare in Serie A, Messias ha vissuto in Piemonte con la propria famiglia svolgendo i lavori più umili. “Per una settimana io e mia moglie facemmo la spesa con solo 5 euro in tasca. Lavoravo stando in mezzo ai mattoni, poi ho cominciato a fare le consegne. Era dura portare frigoriferi da 150 kg sulla schiena” – ha dichiarato il milanista.

Messias e la commozione al primo gol in Champions League

Oggi però quei tempi di precarietà e difficoltà sono lontani. Messias è stato abile a credere nelle sue potenzialità, così come Maldini e Massara furbi a prenderlo nonostante non avesse una nomea così incredibile.

Intervistato da Magazine Uefa Champions League, l’esterno brasiliano ha parlato proprio del suo presente: “Oggi non posso non apprezzare quello che ho. La gente mi dice che sono fortunato e ricco, ma in realtà ogni euro che spendo ha un valore enorme per me. Non ho frequentato Academy particolari, sono venuto in Italia per costruirmi una carriera da solo. Pensato che mia zia, donna molto religiosa, ebbe una visione di me che gioco per una grande squadra europea …”

Molto dolce e commovente il retroscena di Messias sul primo gol in Champions League: “Dopo aver segnato contro l’Atletico Madrid ho pianto, non lo nascondo. Era come vivere un sogno, qualcosa di impensabile. Tanti bambini sognano di giocare in Champions. Segnare al debutto in questa competizione fu incredibile, non lo avrei mai immaginato”.

Junior Messias, attaccante esterno classe 1991, è nato a Belo Horizonte. Dopo aver dato i primi calci nelle giovanili del Cruzeiro ha deciso di partire per l’Italia. La sua carriera calcistica si è sviluppata in Piemonte, nelle categorie inferiori. Nel 2019 la svolta: il Crotone lo notò mentre giocava nel Gozzano e lo portò in Serie B.

Da qui l’ascesa fino alla chiamata del Milan, che nell’agosto 2021 lo ingaggiò in prestito con diritto di riscatto. Dallo scorso anno è definitivamente un calciatore rossonero, con all’attivo finora 63 presenze ufficiali e 12 reti.