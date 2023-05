Rafa Leao rassicura i tifosi su Instagram: “Ci rivediamo presto” (FOTO)

Messaggio sui social di Rafael Leao che potrebbe prospettare qualcosa di buono in vista dell’Euroderby di Champions League.

Fiato sospeso in casa Milan. La squadra di Stefano Pioli preparerà il derby di mercoledì contro l’Inter con l’ansia legata alle condizioni di un giocatore fondamentale e centrale della formazione rossonera.

Ovvero Rafael Leao, l’attaccante classe ’99 che ieri durante il match contro la Lazio è uscito anzitempo per un infortunio muscolare. Un problema presumibilmente al muscolo dell’adduttore che ha di fatto tolto Leao dal match.

Apprensione ovviamente per le reali condizioni dell’attaccante esterno, che fortunatamente pare essersi fermato in tempo subito dopo aver sentito tirare la zona dell’inguine. Ma nelle prossime ore il Milan effettuerà a Leao gli esami strumentali per capire le reali condizioni del classe ’99.

Leao, il messaggio rasserena i tifosi in attesa degli esami

Filtra comunque ottimismo a Milanello. Almeno secondo le prime reazioni di Stefano Pioli, che ieri ha fatto intendere nel post-partita di Milan-Lazio come Leao si sentisse piuttosto bene. Forse indizio sul fatto che l’infortunio muscolare non fosse così esagerato.

Altro indizio è arrivato oggi dal diretto interessato. Leao sul suo profilo Instagram ha pubblicato una story in cui pare rassicurare i propri tifosi in vista del doppio Euroderby.

Rafa Leao ha postato una immagine di sé, durante il riscaldamento di ieri a San Siro, con la scritta “We go surf again soon”, con tanto di emoji del surfista che rappresenta l’esultanza classica di Leao. Una sorta di “ci vediamo presto“, che sembra rasserenare gli animi sulle proprie condizioni muscolari.

Tale messaggio potrebbe voler dire che Leao recupererà in tempo per il mach tanto atteso di mercoledì, il derby d’andata di Champions contro l’Inter. Ma chi è meno ottimista potrebbe anche pensare si tratti di un ‘arrivederci’ di Leao in vista di un futuro non ben identificato. Ogni dubbio verrà chiarito presto, non appena il numero 17 milanista svolgerà gli esami strumentali alla coscia destra.

Il recupero di Leao è fondamentale per il Milan, non soltanto per le qualità tecniche del calciatore portoghese. Ma anche per una questione di cabala; in questa stagione i rossoneri hanno giocato 10 gare senza Leao dal 1′ minuto, con un bottino magrissimo. Solo una vittoria (contro il Monza all’andata) poi 4 pareggi e ben 5 sconfitte tra campionato e coppe.