Calciomercato Milan, minaccia PSG: assalto a un titolare di Pioli

Il Paris Saint Germain tiene sott’occhio le milanesi: non solo Skriniar dall’Inter, i parigini vorrebbero anche un top player del Milan

Stiamo per entrare nel vivo del calciomercato rossonero anche se mancano ancora due mesi al suo avvio. I dirigenti delle squadre europee giocano d’anticipo e cominciano ad interessarsi ai prospetti che più si sono fatti notare al Milan, con Maldini e Massara che monitorano attentamente l’evolversi del mercato in uscita. Un mercato che potrebbe trovare presto riscontro con il Psg in pressing su un titolare del Milan.

Dopo un inizio di stagione traballante, il club meneghino ha trovato la sua quadra soprattutto in Champions League. Sarà derby nella semifinale della competizione europea più prestigiosa, dove i rossoneri hanno eliminato Tottenham e Napoli andando contro ogni pronostico.

Un Leao e un Giroud stellari, abbinati al centrocampo solidissimo hanno dato filo da torcere a entrambi i club ma, se il Milan ha potuto reggere così bene incontri di questa caratura, lo deve soprattutto alla sua difesa.

Tra i fenomeni esplosi negli ultimi anni ci sono sicuramente Tomori, Kalulu, Maignan e di recente anche Malick Thiaw. Insomma, per questa difesa, le big europee sono pronte a mettere mano al portafoglio e non badare a spese. Stiamo parlando di club ricchissimi come il Psg, che si accoda al Chelsea – quest’ultimo da tempo in pole position per avviare una trattativa con Rafael Leao.

Calciomercato Milan, quanto serve al Psg per strapparlo via

L’estate 2021 ha segnato un momento storico per i rossoneri per aver riconfermato alcuni dei talenti protagonisti dello Scudetto della stagione 2021-22. Il ds del Psg, Luis Campos, questi prospetti li ha osservati per lungo tempo: nonostante abbia già messo nel mirino attaccanti come Osimhen, vuole dalla Serie A – e proprio dal Milan – il prossimo colpo in difesa.

In quel periodo era stato appena riscattato Fikayo Tomori, che in una sola stagione aveva impressionato la dirigenza rossonera, convincendola a saldare il riscatto sui 30 milioni di sterline circa. Ora il suo valore è molto più alto, e si fanno avanti diverse pretendenti del calcio.

Affidabilità, velocità e duttilità sono doti che non gli mancano. Forse tutto questo fa gola alle big che vogliono accaparrarselo nel corso del calciomercato estivo. A portarsi in vantaggio pare ci sia il Paris Saint Germain, che in pochi anni potrebbe mettere a segno il secondo colpo rossonero dopo Donnarumma.

Sebbene non sia stato messo nulla in chiaro dal club del Diavolo, i francesi dovrebbero sborsare una cifra dai 45-50 milioni di euro in su per portarselo a casa. Tomori è un titolare fidato della squadra di Pioli, il difensore moderno dalla gran velocità e visione di gioco che qualsiasi club vorrebbe. Tomori, inoltre, non ha mai deluso le aspettative di tifosi e allenatore, facendosi sempre trovare pronto.