Donnarumma, ma cosa fai? Un altro clamoroso errore (VIDEO)

Continua il periodo di incertezza per l’ex portiere rossonero Gianluigi Donnarumma, che ieri ha commesso un altro errore.

Il Paris St. Germain si appresta a vincere l’ennesimo campionato di Ligue 1 degli ultimi anni, vista la superiorità tecnica ed economica rispetto agli avversari diretti in Francia.

La stagione dei parigini però non è stata brillante né iper-positiva. Infatti nelle coppe la squadra di Cristophe Galtier è stata eliminata troppo presto. Fuori agli ottavi di Champions League con il Bayern Monaco, idem nella Coppa di Francia con il Marsiglia.

Simbolo di una stagione altalenante e meno brillante del previsto è sicuramente il portiere titolare del PSG, quel Gianluigi Donnarumma che ha scelto di esplodere in Francia dopo aver lasciato il Milan a costo zero nel 2021. Il rendimento di Gigio continua a non essere troppo affidabile.

Donnarumma, che uscita a vuoto: regalo per il gol del Troyes

Diversi gli errori e le papere commesse da Donnarumma durante la sua esperienza al PSG. Clamoroso e determinante fu quello dello scorso anno in Champions League contro il Real Madrid, che agevolò la rimonta della squadra di Ancelotti negli ottavi di finale dell’ultima edizione.

Ieri intanto, nell’ultimo turno di Ligue 1, è arrivata l’ennesima incertezza dell’ex portiere milanista. Il PSG ha vinto per 3-1 sul campo del Troyes, squadra ormai destinata alla retrocessione in seconda divisione. Donnarumma è letteralmente uscito a vuoto nell’azione del gol dei padroni di casa, che provavano a riaprire il match.

All’83’ minuto della sfida, su un crossa dalla fascia sinistra, incredibilmente Donnarumma tentava un’uscita bassa non calcolando il possibile intervento sul primo palo degli attaccanti avversari. Proprio sul traversone veniva anticipato da Xavier Chavalerin, centrocampista del Troyes, lasciando la porta sguarnita e consentendo il gol della bandiera alla squadra blu.

This Donnarumma downfall has been insane and I absolutely love it pic.twitter.com/IGmN9OxdLo — . 🦢 . (@VanBasten9i) May 7, 2023

Uscita a vuoto palese, che ha fatto subito scalperrore donnarummaore sui social con tante critiche all’atteggiamento fra i pali di Donnarumma, a volte fin troppo svagato e sicuro di sé. Un vero paradosso, visto che nel primo tempo di Troyes-PSG il portiere italiano aveva salvato la porta con un paio di ottimi riflessi.

Troppe volte Donnarumma ha spento la lampadina durante le sue prestazioni con la maglia dei parigini. Va detto che, nonostante le sue qualità fisiche e tecniche indiscutibili e ben note ai tifosi milanisti, Gigio non abbia finora interpretato al meglio l’avventura in Ligue 1. Ma ha tutto il tempo per far ricredere i critici e gli scettici.