Elye Wahi, quattro gol al Lione: numeri da urlo, il Milan lo segue

Prestazione altissima quella del giocatore obiettivo di mercato del Milan. Quattro gol a Lione in una sola partita! Paolo Maldini da lontano osserva

Il Milan ha assoluto bisogno di un nuovo attaccante per la prossima stagione. Origi e Ibrahimovic, quasi sicuramente, saluteranno a fine campionato. Il loro contributo è stato quasi nullo. Infortuni e prestazioni assenti fanno sì che il Diavolo vada alla ricerca di un centravanti giovane e con caratteristiche precise, in grado di alternarsi col veterano e affidabile Olivier Giroud.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno cominciato a sondare il mercato. I nomi finiti sul taccuino del duo dirigenziale per l’attacco sono tantissimi. Ce n’è uno in particolare che viene monitorato da tempo. Si tratta di Elye Wahi, un classe 2003 che sta facendo faville in Ligue 1. Sappiamo bene quanto i campionati francesi stiano a cuore all’area scouting rossonera. Il prossimo innesto del Milan potrebbe dunque arrivare ancora dalla Francia.

Al momento, non c’è nulla di concreto, ma in vista dell’estate Maldini potrebbe muovere i primi passi. Anche perché il giocatore in questione sta continuando a fare benissimo. Il Montpellier è il club in cui è cresciuto e nel quale milita ancora oggi. L’ultima impresa con la sua squadra l’ha fatta ieri. Ha segnato ben quattro gol Elye Wahi, lasciando tutti a bocca aperta.

Wahi, quattro gol al Lione: è il nome giusto

Clamoroso quanto fatto da Wahi nell’ultima di campionato contro il Lione che si è disputata domenica pomeriggio. L’attaccante francese ha segnato ben quattro gol, mandando in tilt la difesa avversaria. Nello specifico, dopo essere passati in svantaggio, ci ha pensato Wahi a pareggiare i conti al 40′ minuto del primo tempo. Il fatto assurdo è che stato lo stesso Elye a trovare il raddoppio, e quindi il vantaggio, soltanto un minuto dopo, al 41′.

Ma c’è di più. Arrivati al secondo tempo, sempre Wahi ha trovato la rete prima del 3-1 e poi del 4-1. Ancora una volta a distanza di pochissimo. Al 53′ il doppio vantaggio, al 55′ il triplo. Peccato, però, che i quattro gol messi a segno dal 20enne non siano bastati a trovare la vittoria e quindi i tre punti. Ci ha pensato uno straordinario Lacazette a ribaltare il risultato in poco tempo e in maniera clamorosa. La gara è di fatto terminata 5-4.

Ma rimane la grandissima giornata di Elye Wahi, protagonista di una prova clamorosa con i quattro segnati non ad un avversario qualunque. Adesso in stagione è salito a quota 17 reti. Il fatto non passerà sicuramente inosservato a Paolo Maldini e Geoffrey Moncada. I report su Wahi sono sempre più positivi. In estate sarà assalto?