Euroderby, la splendida iniziativa del Milan: “A light that never fades”, come partecipare

La campagna del club rossonero in vista della storica sfida di mercoledì contro i nerazzurri: tutte le iniziative del progetto

In occasione dell’Euroderby di Champions League, con il match in programma mercoledì 10 maggio alle ore 21 a San Siro, il Milan ha deciso di coinvolgere tutti i suoi milioni di tifosi tramite l’iniziativa “A light that never fades”.

Come spiega proprio il club rossonero sul proprio sito ufficiale, si tratta di una campagna multinazionale e globale che accompagnerà i sostenitori rossoneri fino al fischio d’inizio della storica partita contro i rivali cittadini. Un’iniziativa di branding e fan engagement per rinforzare ancor di più il legame tra AC Milan e i suoi tifosi. Il lancio di questa compagna è arrivato attraverso un video hero pubblicato sui canali rossoneri.

Vengono chiamati a raccolta i tantissimi tifosi del Diavolo in tutto il mondo e invitati ad illuminare ciascuno le proprie case, le città e gli spazi digitali con la luce rossa che da Milano si espande mischiandosi al nero della notte fino a raggiungere tutti gli angoli del globo. La luce rossonera, spiega il comunicato, rappresenta la passione dei tifosi milanisti e si potrà accendere attraverso una lampadina che verrà regalata a tutti i tifosi che in questi giorni effettueranno un acquisto presso lo Store di Casa Milan o che visiteranno il Museo Mondo Milan, fino ad esaurimento scorte.

Le tante iniziative del progetto rossonero

Con l’hashtag #RednBlack tutti i milanisti posso manifestare la loro fede calcistica condividendo la passione sui loro canali social, come hanno già fatto capitan Davide Calabria e i suoi compagni Fikayo Tomori, Rafa Leao e Olivier Giroud.

Si tratta di un progetto che racchiude molte iniziative del club rossonero per coinvolgere i propri tifosi e che si irradierà ulteriormente, a partire da Piazza Duomo in cui da domani sarà presente un’installazione luminosa che rappresenta il crest di AC Milan e che si presterà alle foto dei tifosi che arriveranno in città per assistere alla grande partita.

La campagna è stata supportata da alcuni dei partner del Milan, come PUMA, che da domani colorerà di rossonero Milano con una campagna di affissione in linea con “A light that never fades”. Inoltre, la preparazione della partita pasa anche attraverso una programmazione speciale sui canali ufficiali AC Milan, dal classico palinsesto su Milan Tv agli speciali.