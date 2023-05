Il Manchester United lo scarica: occasione low-cost per il Milan

Dall’Inghilterra fuoriesce un nuovo rumors di calciomercato. Il talentuoso attaccante dello United cambierà maglia in estate.

Manca sempre meno alla fine della stagione sportiva 2022-2023. Per questo motivo i dirigenti dei vari club stanno già iniziando a guardare e valutare gli obiettivi e gli investimenti estivi per rinforzare le rispettive rose.

Il Milan non fa eccezione. Come è noto il duo dirigenziale Maldini-Massara ha sempre agito preventivamente, osservando da vicino tutti i papabili obiettivi e muovendosi con una certa sicurezza sui calciatori maggiormente interessanti per il progetto sportivo.

Occhio però anche alle occasioni low-cost che possono presentarsi in corso d’opera. Una di queste arriva direttamente dalla Premier League inglese, più precisamente dal prestigioso Manchester United, pronto a scaricare un talento ormai fuori dal progetto.

Greenwood scagionato dalle accuse, ma lo United vuole cederlo

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, il Manchester United vuole cedere in estate un giovane calciatore, di grandissimo talento e qualità tecniche, che però ha avuto nell’ultimo anno problemi piuttosto gravi a livello legale.

Stiamo parlando di Mason Greenwood, attaccante esterno cresciuto nello United e di cui si è sempre parlato un gran bene. Peccato che a gennaio 2022 la sua vita personale e calcistica sia stata sconvolta da pesanti accuse. Greenwood è stato messo in stato di arresto dalla polizia britannica per le accuse della sua ex fidanzata di tentato stupro, aggressione e comportamento coercitivo di controllo.

Situazione grave e pesante per Greenwood, che per tale motivo fu sospeso a tempo indeterminato dal Manchester. A febbraio scorso però è giunta la fine dell’incubo: il classe 2001 è stato scagionato da tutte le accuse, risultando dunque innocente secondo i giudici. Nonostante ciò, la squadra di Ten Hag non lo ha ancora reintegrato in rosa, tanto che l’ultima gara ufficiale da lui giocata risale ancora al gennaio 2022.

Per questo motivo si stanno scatenando rumors di mercato su Greenwood, legati alla Serie A italiana. Pare che l’inglese piaccia molto a tre club: Juventus, Milan e Roma. Il talento del 21enne nativo di Bradford non si discute, ma ovviamente andrà recuperato dal punto di vista mentale e atletico.

Il Milan dovrebbe andare a caccia di rinforzi offensivi, anche sull’out di destra. Greenwood sarebbe un profilo ideale, visto che di solito è stato schierato come ala d’attacco ambidestra, pronto a scatenare la sua velocità e fisicità. Una buona alternativa a Junior Messias per il 4-2-3-1 di Pioli. Ma prima di fare qualsiasi investimento, anche low-cost, Maldini dovrà assicurarsi che Greenwood si sia lasciato alle spalle la vicenda giudiziaria.