Infortunio Leao, c’è ottimismo: “No worries”, Rafa rassicura i tifosi

Arriva un’altra rassicurazione di Rafael Leao ai suoi tifosi, dopo l’infortunio capitato all’attaccante portoghese contro la Lazio.

Fiato sospeso in casa Milan. La squadra di Stefano Pioli si appresta a vivere la settimana più importante della stagione, con il doppio Euroderby valido per le semifinali di Champions League.

Per la doppia sfida all’Inter però, il Milan rischia di non poter utilizzare il suo calciatore più talentuoso ed incisivo a livello offensivo. Rafael Leao infatti si è fermato per un infortunio muscolare sabato contro la Lazio.

L’attaccante portoghese ha sentito tirare il muscolo sotto l’inguine subito dopo un allungo con la gamba destra. Il referto medico, dopo i controlli strumentali di rito, parla di elongazione dell’adduttore, dunque non una lesione grave ma comunque un infortunio che preoccupa.

Rafa Leao ottimista, ma rischia di saltare l’andata di Milan-Inter

Elongazione come detto è un tipo di infortunio che prevede uno stiramento di lieve entità. I tempi di recupero non sono lunghi ma possono variare da caso a caso. Toccherà allo staff medico del Milan ed allo stesso Leao capire quando sarà il momento di rientrare.

Intanto il portoghese ha provato a rassicurare i suoi tanti tifosi. Lo ha fatto sull’innovativo social The Residency, una piattaforma creata ad hoc dove i calciatori di livello internazionale possono interagire direttamente in chat con i propri fan, rispondendo in tempo reale alle loro domande.

Alle tante domande su quale fosse il suo reale stato fisico, Leao ha risposto in maniera positiva: “Il mio infortunio non preoccupa, tornerò presto, sono ottimista“. Parole che faranno piacere ai milanisti, ma che vanno interpretate per non cadere in false speranze.

Il rischio, vista la natura dell’elongazione all’adduttore, è che il numero 17 del Milan salti a prescindere la gara di questo mercoledì con l’Inter. Per rientrare almeno in tempo per la sfida di ritorno del 16 maggio. Pioli ed il suo staff faranno il possibile per recuperarlo, ma non possono neanche rischiare di mandare Leao in campo con un muscolo ancora stirato.

Intanto mister Pioli deve cominciare a pensare a come rimpiazzare Leao in caso di reale forfait almeno nell’Euroderby di andata. Diverse le soluzioni per l’attacco: dal rimpiazzare il portoghese con il suo sostituto naturale, ovvero Ante Rebic, alla conferma di Saelemaekers sull’out di sinistra (come contro la Lazio). Ma anche l’ipotesi di allargare la posizione di Brahim Diaz su quel lato del campo.