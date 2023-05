Juve verso una nuova (e ridotta) penalizzazione: gli aggiornamenti

Giornata cruciale per il caso plusvalenze: la Juventus va verso una nuova penalizzazione in classifica, cosa è successo oggi

Un ultim’ora molto importante per quanto riguarda la Juventus. Nel tardo pomeriggio di oggi, infatti, sono state pubblicate le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni che, lo scorso aprile, aveva deciso di sospendere momentaneamente la penalizzazione di 15 punti.

La questione è molto importante per la corsa Champions. I bianconeri sono attualmente al secondo posto in classifica e, di fatto, qualificati alla prossima edizione del torneo. Con una nuova penalizzazione, però, uscirebbe dalle prime quattro in favore delle inseguitrici. Al momento al quinto posto in classifica c’è il Milan. Che, a meno di colpi di scena e sorprese, prenderebbe quindi il posto della squadra di Allegri. E le possibilità che ciò accada sono molto alte.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, dalle motivazioni del Collegio di Garanzia si evince che si va verso una nuova penalizzazione, probabilmente ridotta rispetto ai 15 punti infilitti dalla Corte Federale d’Appello per il caso plusvalenze. Non è da escludere che i punti tolti potrebbero esserne 9, cioè la prima e famosa richiesta della Procura Federale. La parola fine spetta adesso alla Corte, che probabilmente si riunirà a fine maggio per decidere la nuova (e stavolta definitiva) sanzione per la Juve. Che può però aggrapparsi ancora ad una speranza: l’afflittività.

Penalizzazione Juve, come cambia la classifica: il Milan gode

Come scrive la Gazzetta dello Sport, la società bianconera starebbe provando a spostare la pena per la prossima stagione sportiva, in modo da salvare la qualificazione in Champions League di quest’anno (che non è più in discussione dopo lo 0-2 a Bergamo di domenica a pranzo). Uno scenario che ovviamente avrebbe il sapore di beffa per il Milan, qualora in queste ultime quattro partite di campionato non riuscirà a rientrare fra le prime quattro della classifica.

Stefano Pioli al momento non ci pensa. Lui e la squadra sono concentrati solo sull’Euroderby: l’andata è in programma mercoledì 10 maggio, il ritorno fra una settimana. Le speranze Champions dei rossoneri passano anche per questa importante semifinale: “Noi abbiamo un sogno e vogliamo fare di tutto per realizzarlo“, ha detto l’allenatore in conferenza stampa dopo la bella e convincente vittoria contro la Lazio sabato pomeriggio. Serve un’impresa sportiva, ancor più grande dello Scudetto dello scorso anno. Perché c’è l’Inter in semifinale e, soprattutto, perché dopo c’è una fra Real Madrid e Manchester City, fra le migliori squadre d’Europa che si sfideranno nell’altra semifinale (a detta di tutti una finale anticipata). Spezia, Sampdoria, Juventus e Verona le prossime avversarie in campionato: per sperare nel quarto posto bisogna vincerle tutte e quattro e sperare in un passo falso delle altre. Attenzione alla Lazio, che ha perso tanto terreno nelle ultime partite.