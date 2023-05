L’arbitro di Milan-Inter: assegnò un rigore ai rossoneri al 120′

Ecco chi arbitrerà Milan-Inter, match di Champions League, in programma mercoledì sera a San Siro. Ormai è davvero tutto pronto per il calcio d’inizio

E’ partito il conto alla rovescia per Milan-Inter di Champions League. Mercoledì alle ore 21.00, a San Siro, si giocherà la semifinale di andata.

I tifosi, in realtà sono ormai in fibrillazione da giorni, ma le ultime ore si sono scaldate ancor di più per via dello stop di Rafael Leao. C’è apprensione per le condizioni del giocatore, che nel frattempo continua a mandare messaggi rassicurati sui social.

La realtà è che solo domani avremo maggiori informazioni in merito alle possibilità di vedere in campo Leao contro l’Inter. Il Diavolo incrocia le dita, ma Stefano Pioli studia le possibili alternative. Per quanto riguarda il resto della formazione, invece, non ci sono davvero dubbi, con il tecnico di Parma pronto a confermare la squadra che ha eliminato il Napoli, con Bennacer trequartista. In caso di forfait di Leao, è probabile che sia Alexis Saelemaekers a giocare dal primo minuto, come fatto contro la Lazio

Scelta dell’arbitro

Nel frattempo la UEFA ha reso noto l’arbitro che dirigerà Milan-Inter, match in programma mercoledì sera alle 21.00 a San Siro. La sfida valevole per la semifinale di andata di Champions League è stata affidata a Jesus Gil Manzano.

Il fischietto spagnolo sarà assistito da Diego Barbero e Angel Nevado. Il Quarto Uomo, invece, sarà José Maria Sanchez, con Juan Martinez Munuera al VAR e Alejandro Hernandez all’AVAR.

C’è un ricordo particolare legato a Gil Manzano per il Milan. I tifosi ricorderanno l’arbitro che fischiò il penalty a favore dei rossoneri nel match contro il Rio Ave al 120′, mandando di fatto le due squadre ai calci di rigore.

Arbitro: Jesús Gil Manzano

Assistenti: Diego Barbero e Ángel Nevado

Quarto Uomo: José María Sánchez

Video Assistant Referee: Juan Martínez Munuera

Assistente Video Assistant Referee: Alejandro Hernández