Leao e la suggestione Mbappé: “Tifa Milan, dovrebbe venire”

Rafael Leao si è lanciato in una clamorosa previsione di calciomercato, su uno dei maggiori campioni di livello mondiale in circolazione.

C’era un tempo in cui il Milan era considerato uno dei club più importanti al mondo. Non solo per il suo prestigio sportivo, ma anche per la capacità economica di investire sui maggiori campioni internazionali in circolazione.

In particolare durante la folta e vincente era Berlusconi, il Milan riuscì ad accaparrarsi alcuni dei fuoriclasse di maggior pregio. Da Gullit e Van Basten a Kakà e Shevchenko, da Weah e Savicevic fino a Ronaldinho e Ibrahimovic. Insomma, un vero e proprio porto sicuro per i campioni ad ogni latitudine.

È come se oggi il Milan entrasse in corsa con le altre big internazionali per ingaggiare fenomeni del calibro di Benzema, Haaland o Mbappé. Proprio il campione francese del PSG è finito al centro di una suggestione, che ha come mandante il gioiello milanista Rafael Leao.

Passione rossonera per Mbappé: Leao ci scherza su

Ieri sera Rafa Leao si è divertito a rispondere alle domande ed ai commenti dei suoi tifosi sul nuovo social The Residency, piattaforma che permette ai fan di chattare direttamente con i propri idoli del mondo del pallone.

Oltre a rispondere ovviamente ai quesiti dei milanisti sulle sue condizioni fisico-atletiche, dopo l’infortunio subito all’adduttore sabato scorso, Leao si è anche lanciato in una provocazione di mercato che farebbe impazzire tutti.

Parlando di Kylian Mbappé, talento a cui Leao è spesso accostato per caratteristiche simili, il rossonero ha rivelato: “Mbappé dovrebbe venire al Milan. Lui è già un grande tifoso rossonero. È il miglior calciatore che ho affrontato in carriera”.

Leao x Mbappe Futuro insieme al Milan? ❤️🖤 pic.twitter.com/ASbmboz4tl — Mark ⚽️ (@xMarkness__) May 7, 2023

Ovviamente si tratta di uno scherzo, di una provocazione ironica da parte di Leao che sa bene come sia al momento impossibile vedere Mbappé indossare la maglia del Milan in un prossimo futuro. Anche se una parte di verità nelle sue dichiarazioni social c’è.

Infatti da ragazzino il fuoriclasse francese aveva una grande passione per i colori rossoneri. Lo dimostra la celebre foto del piccolo Kylian, ancora giovanissimo e lontano dai fasti sportivi attuali, indossare la maglia del Milan della stagione 2010-2011, quella del penultimo Scudetto.

Una coppia Leao-Mbappé nell’attacco del Milan sarebbe qualcosa di fantascientifico, ma purtroppo viste le risorse economiche e la potenza societaria è molto più probabile che un tandem del genere possa vedersi dalle parti di Parigi.