Milan femminile: le condizioni di Selena Babb

Le ultime news sulle condizioni di Selena Babb, infortunatasi ieri, durante il match contro la Fiorentina. Ecco come sta l’estremo difensore rossonero

Il Milan femminile di Maurizio Ganz è tornato ieri dalla Toscana con un punto, raccolto contro la Fiorentina.

A Sesto Fiorentino, le rossonere hanno pareggiato per 1 a 1 grazie al gol di Dompig che ha risposto al momentaneo vantaggio di Vero. Una giornata agrodolce, però, per il Milan che ha potuto conservare il terzo posto in classifica, ma che ha dovuto fare i conti con l’infortunio occorso a Selena Babb, che ha accusato un problema alla spalla che ha richiesto degli accertamenti in ospedale.

Le condizioni di Babb

In mattinata è così arrivato il comunicato ufficiale da parte del Milan, che ha aggiornato la situazione della calciatrice:

“Selena Babb, portiere della Prima Squadra femminile, durante la gara di campionato Fiorentina-Milan disputata ieri, ha riportato un trauma cranico e un trauma alla spalla in uno scontro di gioco. Trasportata subito in ospedale, Selena è stata dimessa in serata dopo che i primi accertamenti hanno dato esito negativo. Ora osserverà un periodo di riposo e nei prossimi giorni sarà sottoposta a ulteriori esami”