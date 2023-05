ML – Milan, infortunio Leao: le ultime da Milanello

Le ultime notizie relative alle condizioni di Rafael Leao. La squadra di Pioli oggi è tornata ad allenarsi a Milanello, in vista del derby. Il punto della situazione

Il Milan di Stefano Pioli è tornato ad allenarsi a Milanello. La squadra rossonera si è ritrovata al centro sportivo di Carnago per preparare il derby europeo.

Domani sarà già vigilia e le attenzioni sono chiaramente puntate tutte sulle condizioni di Rafael Leao, infortunatosi contro la Lazio dopo solo dieci minuti. Oggi, come appreso da MilanLive.it, l’attaccante portoghese ha lavorato lontano dal campo, facendo un allenamento personalizzato in palestra.

Come era prevedibile, l’ex Lille ha svolto una seduta di terapie, al pari di Alessandro Florenzi. Solo domani, dunque, capiremo se l’ex Lille potrà davvero esserci contro l’Inter.

Speranza Milan

Le possibilità di vederlo in campo mercoledì sera non sono certo elevate, ma i messaggi social della notte, e la serenità mostrata successivamente dopo la partita contro la Lazio, lasciano ancora qualche speranza.

Il tifoso ci crede ancora, ma è evidente che il Milan non ha alcuna intenzione di prendersi dei rischi. La qualificazione si gioca su 180 minuti e se non starà al 100% difficilmente sarà in campo.

La giornata, che spazzerà via ogni dubbio o che alimenterà qualche speranza è chiaramente quella di domani. Martedì mattina alle 11.30 è in programma l’allenamento di rifinitura. Vedere Leao sul terreno di gioco di Carnago sarebbe di buon auspicio in vista di mercoledì. Non ci resta, dunque che attendere e capire come si evolverà la situazione.