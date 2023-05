Niente Juventus-Milan: non andranno in trasferta

Non ci saranno contro la Juventus. E’ arrivato il comunicato ufficiale che non lascia davvero dubbi: presa di posizione importante. Ecco cosa sta accadendo

Tutte le attenzioni sono chiaramente sulla partita di mercoledì sera. A San Siro, Milan e Inter si giocano la qualificazione in finale di Champions League. A Milano, alle ore 21.00, si gioca la semifinale di andata: sarà una grande festa per un’intera città, con i tifosi del Diavolo pronti a tingere di rossonero non solo lo stadio.

Tifosi, però, che pensano anche al campionato. A breve si giocherà un’altra partita importante. Il 28 maggio (il giorno non è stato ufficializzato) il Milan di Stefano Pioli sarà chiamato a sfidare a Torino la Juventus di Massimiliano Allegri.

Una sfida che potrebbe essere decisiva in ottica Champions League. La lotta è serrata e perdere punti per il Diavolo potrebbe essere fatale. Una partita, quella in Piemonte, contro i bianconeri, che non dovrebbe vedere la presenza dei tifosi del Milan. Il comunicato della Curva Sud Milan, in accordo con AIMC, non lascia dubbi.

Il tifo organizzato non sarà allo Juventus Stadium per via del ‘prezzo folle’ del biglietto. Una presa di posizione importante contro il caro biglietti. La Curva Sud Milano, con un comunicato, che si può leggere sui social, invita inoltre anche gli altri tifosi rossoneri a non prendere parte alla trasferta di Torino

Ecco la nota della Curva Sud

“Domenica 28 maggio è in programma Juventus-Milan, partita fondamentale sia per la storica rivalità con i gobbi che per l’importanza del risultato per le sorti del nostro campionato. Tuttavia con grande dispiacere Curva Sud Milano e AIMC comunicato ufficialmente che diserteranno la trasferta e inviano tutti i tifosi rossoneri a fare altrettanto.

La scelta è dettata dal folle prezzo del biglietto imposto dalla Juventus (80 euro), e dalla modalità di vendita del settore ospiti. Che il calcio non sia più spettacolo da prezzi popolari è noto ormai da tempo, ma crediamo che a tutto ci sia un limite! La direzione intrapresa da molte società sui prezzi dei biglietti sta portando la gente (famiglie in primis) lontano dagli stadi.

Urge porre un tetto massimo al prezzo del biglietto dei settori ospiti e non solo, come accade ormai da anni in altri paese (Inghilterra e Germania ad esempio). La tifoseria organizzata resta a Milano, invitiamo tutti i Milanisti a fare altrettanto”.