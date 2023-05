Calciomercato Milan, scelto il vice Leao: affare da 20 milioni

Il Milan punta al rinnovo di Leao, ma anche all’ingaggio di un’alternativa: rispunta un vecchio obiettivo, ambito anche dalla Juventus.

Paolo Maldini e Frederic Massara lavorano da tanto tempo al prolungamento contrattuale di Rafael Leao e recentemente sono trapelate notizie incoraggianti. Più che mai sembra che la firma sia possibile, anche se si attendono i fatti prima di poter esultare.

Per il Milan è fondamentale blindare il portoghese, giocatore troppo decisivo per la squadra di Stefano Pioli. Il suoi contratto scade a giugno 2024 e si spera di riuscire a prolungarlo fino al 2o27. Senza rinnovo, la cessione diventerebbe obbligatoria, così come l’ingaggio di un sostituto. Ma anche in caso di sua permanenza, la dirigenza dovrà prendere un nuovo esterno sinistro offensivo.

Mercato Milan, nuovo esterno dell’estero: ritorno di fiamma?

Oggi il vice di Leao è Ante Rebic, che purtroppo nelle ultime due stagioni ha avuto un crollo notevole di rendimento. Il croato è un lontano parente di quello che aveva fatto molto bene tra il 2020 e il 2021, risultando più volte decisivo. Avendo perso il posto da titolare a favore di Rafa, non si più espresso ad alti. Sono poche le prestazioni positive di cui si è resto protagonista. Un peccato.

Il Milan molto probabilmente lo venderà nella prossima finestra estiva del calciomercato, sperando di incassare almeno 10 milioni di euro. Tale cifra poi verrà reinvestita nell’acquisto di un nuovo esterno sinistro offensivo, uno in grado di alternarsi con Leao senza farlo troppo rimpiangere. Ci sono più nomi nella lista della dirigenza e tra questi sembra esserci anche un calciatore che già un anno fa veniva spesso accostato al Diavolo.

Secondo quanto spiegato da Fichajes.net, Noa Lang sarebbe ancora nel mirino del Milan. L’olandese classe 1999 milita nel Club Brugge viene seguito da tempo e ha una valutazione da 20 milioni di euro. Anche la Juventus è interessata. Lang in questa stagione ha messo assieme 11 gol e 6 assist in 37 match. Potrebbe essere una valida alternativa a Leao se dovesse approdare a Milanello.

L’ex Ajax è un’ala offensiva veloce e abile nel dribbling, uno capace di creare superiorità numerica. Potrebbe essere una buona scelta per Pioli.