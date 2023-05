Calciomercato Milan, un nome top per il centrocampo: è il sogno di Maldini

Il Milan medita un grande colpo a centrocampo per il prossimo mercato estivo: con i soldi della Champions potrebbe essere possibile.

È sotto gli occhi di tutti che la squadra di Stefano Pioli vada rinforzata in mediana. L’addio di Franck Kessie non è stato coperto adeguatamente. I nuovi volti Tommaso Pobega e Aster Vranckx non sono riusciti a conquistare un ruolo da protagonisti in questa stagione.

Il Milan potrebbe dare un’altra occasione a Pobega, invece il belga potrebbe fare ritorno al Wolfsburg. C’è un diritto di riscatto da 12 milioni che potrebbe non essere esercitato. E sicuramente non verrà esercitato quello per Tiemoué Bakayoko, altro centrocampista che ha avuto pochissimo spazio e che è destinato a tornare al Chelsea. Paolo Maldini e Frederic Massara sono chiamati a mettere a segno un colpo in grado di fare la differenza nel reparto.

Calciomercato Milan, top player in mediana?

Certamente la qualificazione alla prossima Champions League sarà fondamentale per il calciomercato estivo del Milan. Con i ricchi premi UEFA è più facile avere i conti del bilancio a posto e poter investire di più nella campagna acquisti.

In queste settimane ci sono diversi nomi che vengono accostati al club rossonero, alcuni sono particolarmente graditi dalla tifoseria. Uno di questi è Sergej Milinkovic-Savic, che Il Messaggero ha indicato come uno degli obiettivi di Maldini e Massara. Il 28enne serbo sembra destinato a lasciare la Lazio e anche la Juventus è sulle sue tracce.

Milinkovic-Savic già in passato era finito nel mirino del Milan, però il prezzo troppo elevato ha impedito ogni trattativa con Claudio Lotito. Il suo contratto scade a giugno 2024 e sembra che il giocatore non voglia rinnovare. Intende dare il massimo fino alla fine della stagione per aiutare la squadra a qualificarsi alla prossima Champions League, però poi potrebbe andare altrove. Le richieste non gli mancano.

Con una scadenza contrattuale vicina, la Lazio non potrebbe neppure chiedere una cifra eccessivamente elevata per la vendita. Lotito spera di incassare almeno 40 milioni di euro, però potrebbe doversi accontentare anche di meno soldi. Le pretendenti cercheranno di spendere meno possibile per acquisire il cartellino.

Per quanto concerne lo stipendio, oggi Milinkovic-Savic percepisce circa 3,2 milioni netti annui. L’offerta dovrà essere di almeno 4-4,5 milioni. Oltre alla Juventus, ci sono anche società della Premier League che potrebbero inserirsi con ricche proposte. Il Milan al momento non si è ancora fatto avanti concretamente, però il serbo sarebbe un grande colpo. Comunque non bisogna farsi illusioni.