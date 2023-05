Inter, Inzaghi ha in mente l’undici titolare per il Milan: le scelte del tecnico

L’allenatore dei nerazzurri ha sciolto quasi tutti i dubbi in vista dell’importantissimo match di domani sera a San Siro contro il Diavolo

Siamo ormai davvero a ridosso della semifinale d’andata di Champions League tra Milan e Inter. Rossoneri e nerazzurri si affronteranno domani sera alle 21 a San Siro nel primo atto del doppio confronto che porterà una delle due società meneghine in finale ad Istanbul.

Il Diavolo gioca in casa ma dovrà fare quasi certamente a meno di Rafa Leao. La stella portoghese non ce l’ha fatta a recuperare dall’elongazione all’adduttore rimediata nel match di sabato scorso contro la Lazio e si spera che possa riuscire ad essere disponibile per la partita di ritorno, in programma martedì 16 maggio. L’Inter invece si presenta all’appuntamento al completo e in gran forma.

La squadra di Simone Inzaghi ha vinto le ultime quattro partite di Serie A e si è ristabilita al quarto posto in classifica. In questi quattro match sono stati ben 14 i gol segnati e solo uno quello subito. I nerazzurri hanno dato ottimi segnali soprattutto nel reparto offensivo e adesso l’allenatore piacentino. sta riflettendo sulle scelte da fare e su chi utilizzare dal primo minuto in una sfida così importante e anche storica. Le ultime ci dicono che le decisioni ormai sono state prese.

Dzeko favorito su Lukaku e Brozovic in panchina

L’undici titolare dell’Inter per domani può dirsi praticamente fatto, con un paio di ballottaggi rimasti. Durante la seduta di ieri alla Pinetina si sono messi tutti in mostra per provare a convincere Inzaghi ad essere schierati dal primo minuto.

Per quanto riguarda il terzetto difensivo non ci saranno soprese. Onana tra i pali e davanti a lui Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. In questo momento sono loro a dare maggior fiducia a Inzaghi, con De Vrij e il recuperato D’Ambrosio che sono le alternative, magari a gara in corso. Anche sugli esterni nessun dubbio: Dumfries e Dimarco.

In mediana invece Calhanoglu è in lieve vantaggio su Brozovic, ma non si può escludere un inserimento del croato con il turco da mezzala. In effetti però Mkhitaryan a riposato a Roma e dovrebbe essere titolare domani. Il secondo grande dubbio riguarda l’attacco, ma sembra proprio che Edin Dzeko sia favorito su Romelu Lukaku. Anche il bosniaco ha riposato nel weekend e probabilmente farà coppia con Lautaro Martinez.