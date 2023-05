Kessie vuole tornare al Milan? Indiscrezione clamorosa dalla Spagna

Arriva una novità di mercato cruciale dalla Spagna. Il tabloid Sport parla chiaro: per Kessie c’è la possibilità di ritorno in Italia. Milan soluzione valida?

Il futuro di Franck Kessie è ancora tutto un rebus. Nonostante il centrocampista ex Milan abbia riscattato con buone prestazioni la sua posizione al Barcellona, rimane assolutamente incerta la sua permanenza tra i blaugrana. A confermarlo è l’accreditato Sport, che fa sapere che il club di Laporta ha ormai preso la decisione di scaricare Kessie a fine stagione. I motivi? Il Barca ha altro in mente per il suo centrocampo e contemporaneamente ha urgente bisogno di una cessione onerosa per mettere a posto i conti.

Il centrocampista ivoriano è dato come primo partente, dato che non è comunque giudicato come elemento fondamentale della rosa di Xavi Hernandez. Buone prestazioni sì, ma pur sempre un giocatore che non rispecchia le caratteristiche desiderate dall’allenatore spagnolo. Secondo SPORT, il Barcellona ha già comunicato le sue intenzioni a Kessie, e per questo il suo entourage si è messo a lavoro per trovare una soluzione valida per il futuro.

La fonte parla sempre di un Tottenham in prima fila. Già a gennaio gli Spurs avevano seguito da vicino l’ex Milan, ma alla fine il club azulgrana aveva optato per mantenerlo in rosa data la mancanza di sostituti nell’immediato. Situazione nettamente diversa in vista dell’estate. Il Barcellona ha fatto il prezzo, e Kessie avrebbe delle preferenze per il futuro.

Kessie, ritorno in Italia a fine stagione

Il Barcellona ha le idee chiare. Franck Kessie sarà il primo sacrificato del mercato estivo e non sarà ceduto per meno di 25 milioni di euro. Anzi, il club azulgrana ha forse in mente una cifra superiore, più vicina ai 30 milioni. Come accennato, il Tottenham rimane un potenziale acquirente, ma la testa del giocatore pare essere geograficamente più un basso, in Italia con precisione. Sport non ha problemi ad affermare che Kessie preferirebbe tornare a Milano. Milan ed Inter le destinazioni più gradite.

Sappiamo bene che l’Inter è stata pronosticata come meta più quotata per il futuro prossimo del centrocampista ivoriano. Il Milan è sempre stato visto come destinazione impossibile per Franck, con il club rossonero assolutamente contrario a riaccoglierlo dato il modo in cui ha detto addio. Ad ogni modo, il Barcellona non è propenso, secondo Sport, a cedere il giocatore a club italiani dato che questi non hanno disponibilità economica e un prestito non sarebbe accettato.

La Premier League rimane dunque la soluzione ad oggi più plausibile, con i club interessati che non avrebbero problemi a sborsare la cifra desiderata. E’ anche vero che molto dovrà dipendere dalle volontà di Kessie, che ad oggi, conclude Sport, preferirebbe di gran lunga la destinazione nerazzurra. Ma l’accordo è lontano.