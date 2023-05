Leao firma a breve, Di Marzio sicuro: “Da giovedì in poi…”

Grande novità per quanto riguarda il futuro di Rafael Leao. Le ultime indiscrezioni di Gianluca Di Marzio fanno ben sperare.

Rafael Leao è sicuramente il calciatore del Milan più chiacchierato del momento, in cima a tutte le cronache sportive di questi giorni. Il motivo è semplice: la sua possibile assenza nell’attesissimo Euroderby di domani sera contro l’Inter.

Come è noto Leao sta provando il miracoloso recupero in vista del match di Champions League, provando a superare l’elongazione all’adduttore subita contro la Lazio sabato scorso.

Ma intanto fa parlare anche la questione contrattuale del classe ’99 del Milan. Leao infatti ha ancora una situazione da risolvere e chiarire con il club rossonero, vista la scadenza a giugno 2024. La trattativa, lunga e tortuosa, finora non ha portato a nulla di concreto. Ma nelle scorse ore potrebbe essersi mosso qualcosa di importante.

Di Marzio fa sognare i tifosi del Milan: “Ogni giorno è buono per la firma”

Pare che il Milan, nella figura di Paolo Maldini, abbia accelerato nelle scorse ore per raggiungere il tanto agognato e sperato accordo. Rafael Leao non è mai stato così vicino al rinnovo come adesso.

Lo ha fatto intendere a chiare lettere Gianluca Di Marzio, il noto esperto di calciomercato italiano. Intervenuto a Sky Sport 24, il cronista si è lanciato in una previsione che farà sognare i tifosi milanisti. Pare che il rinnovo di Leao sia solo questione di giorni.

“Leao firmerà, e anche a breve – ha dichiarato Di Marzio – La società ovviamente ha in testa solo la partita di domani di Champions, ma nei giorni scorsi sono andati in scena incontro molto positivi. Dopo la partita d’andata con l’Inter, da giovedì in poi, ogni giorno sarà buono per arrivare all’accordo totale e definitivo”.

Di Marzio rivendica come sia sempre stato ottimista sul buon esito del rinnovo: “Non ho mai avuto dubbi, anche nei momenti difficili, di presunta rottura, ho sempre visto serenità e fiducia. La volontà di Leao è sempre stata quella di restare, così come il Milan lo voleva da subito accontentare. La situazione con lo Sporting andavano risolte, ma tutti si stanno adoperando per mettere fine alle criticità. Leao prestissimo rinnoverà, è questione di tempo”.

Dunque testa all’Euroderby, poi Rafa Leao sarà libero di firmare il prolungamento con il Milan. Le ultime indicazioni parlavano di un quinquennale (fino al 2027 o 2028) a circa 7 milioni netti a stagione, più bonus alla firma. Se tutto verrà confermato, nell’arco di pochi giorni Leao avrà un nuovo accordo ufficiale.