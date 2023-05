Milan-Inter, chi va in finale di Champions: i pronostici della Bobo TV

Vieri, Adani, Cassano e Ventola alla Bobo TV hanno fatto i loro pronostici sul derby Milan-Inter di Champions.

Manca sempre meno all’andata della semifinale di Champions League tra Milan e Inter. Domani a San Siro va in scena il primo round di questo attesissimo derby europeo.

I pronostici sembrano essere più favorevoli alla squadra di Simone Inzaghi, che vive un migliore periodo di forma. Inoltre, l’infortunio muscolare capitato a Rafael Leao mette sicuramente i nerazzurri in una condizione di vantaggio. Il portoghese è un giocatore fondamentale per Stefano Pioli la sua eventuale assenza peserebbe come un macigno per il Diavolo.

Bobo TV: le previsioni sul derby Milan-Inter

Oggi Milan e Inter affronteranno il loro allenamento di rifinitura e gli allenatori testeranno le condizioni dei loro calciatori per l’ultima volta, prima di scegliere le formazioni da schierare. Domani sera ci si aspetta una partita molto combattuta. Nonostante l’eventuale forfait di Leao, i rossoneri non vanno dati per spacciati.

Nel corso dell’ultima puntata della Bobo TV sono stati espressi anche i pronostici su Milan-Inter. Daniele Adani ha detto che il risultato finale sarà di 1-1, Christian Vieri dice 0-1, Antonio Cassano 0-1 e Nicola Ventola 0-2.

Risultati esatti di #MilanInter: Adani 1-1

Vieri 0-1

Cassano 0-1

Ventola 0-2 — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) May 8, 2023

I quattro hanno anche fatto la loro previsione sulla squadra che accederà alla finale di Champions League. Vieri, Cassano e Ventola hanno detto Inter. Solo Adani ritiene che sarà il Milan a giocarsi la vittoria del trofeo a Istanbul il 10 giugno: “Secondo me passano i rossoneri. È vero che il dislivello è salito, forse in questo momento le possibilità sono 70-30 a favore dell’Inter, ma io prendo in considerazione ciò che ho visto negli ultimi tre anni. Il Milan ha vinto lo Scudetto e ha eliminato il Napoli. Mi faccio guidare non solo dalle sensazioni, ma anche dalla storia“.

Visto il problema fisico di Leao e il momento di forma migliore dei nerazzurri, è normale indicare la squadra di Inzaghi come favorita. Però Adani pensa che il Milan possa farcela a superare anche questo ostacolo. Il derby è aperto a ogni risultato, i pronostici contano poco. Sarà il campo a parlare.