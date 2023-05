Milan-Inter, la carica di Tonali: “Per una città intera” (FOTO)

Il centrocampista rossonero infuoca l’ambiente con un post sul proprio account social: “Questo è il nostro momento, Milano”

Tutto è davvero pronto ormai per l’attesissimo Euroderby. Mancano poco più di ventiquattro ore alla semifinale di andata di Champions League che vede di fronte Milan e Inter per un doppio confronto storico che vale tantissimo per entrambe le squadre.

Tutta la città è focalizzata su queste due partite e il clima derby si respira ormai da giorni. La metro con i colori delle due squadre e le tante iniziative dei club sono segnali inequivocabili che Milan-Inter sarà il tema centrale di questa settimana. Si tratta un po’ della resa di conti fra due club che hanno accesso tanto la rivalità in questi ultimi anni. La vittoria dello Scudetto del Diavolo e il trionfo in Supercoppa dell’Inter ne sono la prova.

Chi avrà la meglio sancirà di fatto la superiorità cittadina dell’una sull’altra in questa precisa fase storica. Due proprietà che hanno investito tanto per arrivare ai vertici e che, dopo aver vinto in campo nazionale, vogliono provare a sognare di farlo anche in ambito europeo. Passare il turno significa infatti anche avere la possibilità di giocarsi la finale di Champions contro una tra Real Madrid e Manchester City.

Tonali carica l’ambiente per l’Euroderby

C’è insomma grande ansia e tensione per queste due partite, ma c’è sia tra i tifosi che tra gli stessi protagonisti che scenderanno in campo per darsi battaglia e provare a centrare la finale di Istanbul. Non può certo non sentire fortemente la partita uno come Sandro Tonali.

Il centrocampista classe 2000 era stato vicino all’Inter prima di prendere la via di Milanello. L’ex Brescia è cresciuto tantissimo in tre anni in rossonero e vuole portare il Diavolo in finale con la sua grinta e le sue grandi qualità. Ecco perché ha deciso di dare la carica a tutto l’ambiente attraverso un messaggio social sul proprio profilo Instagram.

Tonali oggi ha postato una sua foto, in collaborazione con il suo sponsor Nike, con la frase “Milano s’è desta”. Nella didascalia il giocatore ha poi aggiunto il seguente messaggio: “Per noi, per una città intera. Questo è il nostro momento, Milano”. Un invito forte che, se vogliamo, va anche oltre i colori. Un invito a vivere una grande notte di calcio, con la città meneghina assoluta protagonista.