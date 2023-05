Milan, l’esterno con lo sconto: arriva a metà prezzo

Il giovanissimo talento è nel mirino dei ds di tutta Europa, ma presto dovrebbe poter scegliere tra tanti club prestigiosi, tra cui il Milan

La Liga potrebbe offrire il prossimo colpo di mercato del Milan, che è alla ricerca di un rinforzo in difesa per far rifiatare gli esterni. Un intento del club, è anche quello di prelevare giovani di talento e farli crescere sotto la guida di Pioli: potrebbe essere proprio questo l’intento della prossima mossa di mercato rossonera.

Il Napoli si è consacrato campione d’Italia, ma il Milan continua a inseguire il sogno della qualificazione alla Champions League della prossima stagione. Un obiettivo arduo da raggiungere per i rossoneri, vista l’ampia competizione in quella zona di classifica, ma di sicuro non irraggiungibile per un club ambizioso come il Milan.

Alcuni momenti decisivi della stagione del Diavolo sono stati macchiati da momenti negativi e prestazioni sottotono. Questo ha messo in risalto diverse lacune della rosa, allertando i dirigenti di Casa Milan: i manager si sono messi al lavoro per rinforzare la squadra e mantenere il passo del Napoli nella prossima stagione.

I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara lavorano ad obiettivi ben definiti, con l’intento di portare a casa innesti in attacco. Tra i nomi in lizza ci sono Roberto Firmino, Lois Openda e di recente Dia, che stupisce sempre più con la Salernitana.

Calciomercato Milan: colpo fattibile dalla Liga

Nonostante la priorità del club meneghino sia l’attacco, anche le fasce hanno mercato dalle parti di via Aldo Rossi. Maldini e Massara sarebbero interessati ad un giovane di grande talento, che milita nel campionato spagnolo: per portarselo a casa, ci sarebbe una clausola da 40 milioni di euro.

L’attenzione del Milan è tutta su Iván Fresneda, terzino di talento che a soli 18 anni sta conquistando la Spagna. Il giovanissimo potrebbe essere la chiave a diversi problemi delle fasce del Milan, che in caso di assenza di Calabria andrebbe in affanno. Questo prospetto sarebbe buono anche per offrire alternative a Pioli a gara in corso, che non sarebbe più costretto ad adattare altri giocatori nel ruolo di terzino.

Per portarsi a casa Iván Fresneda, basterebbe pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro, che forse anche troppi considerati la giovane età. In virtù di ciò, i rossoneri potrebbero trattare con il Real Vallaloid ed ottenere uno “sconto” del 50% dato che il club sembra aperto ad una cessione anche sui 15-20 milioni di euro.

A queste cifre, Fresneda potrebbe anche essere un affare, se non fosse per il fatto che i rossoneri devono tenere testa ad altri club d’Europa: tra le tante big interessate a lui ci sono soprattutto Arsenal e Borussia Dortmund.