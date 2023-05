Milano pronta per l’Euroderby: la metro metà rossonera e metà nerazzurra (FOTO)

Anche la metropolitana si divide in occasione della doppia sfida storica tra il Milan e l’Inter in semifinale di Champions League

La città di Milano non sta più nella pelle perché tra poco più di ventiquattro ore si gioca l’Euroderby tra Milan e Inter. Domani sera alle 21 a San Siro c’è la semifinale di andata di Champions League Milan-Inter, ma lo spettacolo è già iniziato.

La rivalità cittadina tra i due club è già accesissima dopo la lotta scudetto dello scorso anno e i tre confronti stagionali di quello corrente. L’Inter ha risposto al tricolore rossonero portandosi a casa la Supercoppa Italiana a gennaio a Riyad, ma a decidere la superiorità definitiva sa questo doppio scontro che vale finale di Champions a Istanbul, contro una tra Real Madrid e Manchester City.

I tifosi delle due squadre cominciano a fare gli scongiuri e pregano di non dover assistere al trionfo dei cugini. Intanto il clima derby si respira già da giorni e la città ha già iniziato a colorarsi. Il club rossonero ha dato vita a diverse iniziative per illuminare la città dei propri colori, ma altrettanto stanno facendo i nerazzurri. La vigilia della prima partita è già iniziata e a Milano non si parla d’altro.

Milan-Inter, anche la metro si divide

Anche chi non è interessato al calcio si trova in qualche modo a dover respirare l’aria di derby, come accade infatti anche in metropolitana. Tutta Milano si veste di rossonero e di nerazzurro per l’Euroderby e non fa eccezione la metro, che ogni giorno trasposta centinaia di migliaia di persone in giro da una parte all’altra della città meneghina, per lavoro, studio e svago.

Si sta per disputare una sfida epocale ed è inevitabile che l’atmosfera sia molto tesa, ma anche per questo più bella. Ecco quindi che nella metropolitana si divide da una parte con i colori del Diavolo e dall’altra con quelli del Biscione, metà e metà. Una scelta simpatica con le persone che possono dunque decidere da quale parte sedersi, in una settimana dove sarà obbligatorio schierarsi da una parte o dall’altra.

Anche nei mezzi pubblici, dunque, sono rappresentati i due lati calcistici della città. Una competizione ovviamente sana e sportiva, che però in questi giorni sarà più vissuta che mai.