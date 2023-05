Scaricato dal Psg: il Milan sfida le inglesi

Il Milan potrebbe tornare alla carica per il centrocampista, che in estate è stato vicino a vestire il rossonero. Ecco tutti i dettagli

A cinque giornate dalla conclusione del campionato, il Psg è lì al primo posto, con cinque punti di vantaggio sul Marsiglia di Igor Tudor.

Messi e compagni sono chiaramente i favoriti alla vittoria finale della Ligue 1, ma la stagione che sta per andare in archivio non è stata per nulla facile. E’ stata un’annata di delusioni, in cui in Champions League si è usciti troppo presto. E’ stata un’annata di contestazioni e di errori clamorosi di diversi campioni dei parigini. Nel mirino sono così finiti i calciatori, come Gianluigi Donnarumma, ma anche l’allenatore Galtier, oltre che il consulente di Al-Khelaifi, Luis Campos.

Affidarsi al tecnico francese e al dirigente portoghese sarebbe dovuto essere la svolta per il Psg. Ma fare calcio sotto la Torre Eiffel non appare per nulla semplice. Tutti così sono finiti nel mirino e in estate non è da escludere una nuova rivoluzione, con il Psg pronto, nuovamente, a cambiare volto.

L’ultimo mercato estivo è stato bocciato e tra gli acquisti che hanno maggiormente deluso c’è certamente Renato Sanches. Il portoghese, ad un passo dal vestire la maglia del Milan, alla fine ha deciso di accettare il corteggiamento dei francesi: difficile resistere ai soldi del Psg e al duo Campos-Galtier, che lo hanno fatto tornare grande.

Addio in estate

La stagione di Renato Sanches, però, parla di ventidue presenze, di cui 18 in Ligue 1, 3 in Champions League e 1 in Coppa di Francia, per un totale di 736 minuti. I gol sono stati solamente due, uno ad agosto contro il Montpellier e un altro il 13 novembre contro l’Auxerre.

Renato Sanches ha faticato a trovare continuità per i soliti problemi fisici, che lo hanno condizionato per l’intera stagione. Ora è nuovamente fermo per un guaio agli adduttori. Il Psg non appare per nulla convinto dell’investimento fatto e in estate è pronto a liberarsi del giocatore a prezzo di saldo.

Può lasciare Parigi per una cifra vicina ai dieci milioni di euro. In Premier League, Aston Villa e Newcastle hanno drizzato le antenne ma attenzione all’Atletico Madrid, ma è possibile che anche il Milan torni ad effettuare un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione. Sanches d’altronde continua a piacere tanto a Maldini e Massara.