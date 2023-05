VIDEO ML – Milan-Inter, personalizzato in campo per Leao

L’attaccante portoghese non si è allenato in gruppo ma ha svolto un lavoro individuale: nessuna chance per domani sera contro i nerazzurri

Mancano ormai poco più di ventiquattro ore al match di andata delle semifinali di Champions League tra Milan e Inter. Domani sera a San Siro va in scena l’Euroderby e l’atmosfera in città si fa sempre più tesa, ma anche più bella.

E’ già iniziata la vigilia del primo match e le due squadre stanno facendo la rifinitura per preparare gli ultimi dettagli in vista dell’incontro, che sarà il quarto in stagione tra le due formazioni. La squadra di Stefano Pioli è scesa in campo e purtroppo sono confermate le sensazioni di questi ultimi giorni. Rafael Leao non si allena con il gruppo ma sta svolgendo solo un lavoro personalizzato, il che lo esclude quasi definitivamente dalla partita di domani.

Manuele Baiocchini a Sky aveva parlato di un’assenza al 90% del portoghese per il derby di domani sera contro l’Inter e a questo punto sembra proprio che non ci sia nulla da fare. Il fatto che il classe ’99 non si sia allenato insieme alla squadra per le ultime prove tattiche della rifinitura fa pensare che ormai il forfait sia scontato.