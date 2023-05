Infortunio Bennacer, Pioli chiarisce: “Botta al ginocchio, era molto dolorante”

Ismael Bennacer si è infortunato nel primo tempo di Milan-Inter di questa sera. Stefano Pioli ha spiegato il motivo della sostituzione.

Piove sul bagnato in casa Milan. Oltre alla pesante sconfitta nel derby di andata di Champions League, col risultato di 2-0, i rossoneri rischiano di aver perso un altro titolarissimo per infortunio.

Nel primo tempo di Milan-Inter 0-2, Stefano Pioli ha dovuto sostituire un dolorante Ismael Bennacer. L’algerino ha chiesto il cambio, non potendo riuscire a continuare l’incontro per un guaio all’articolazione.

Sostituito da Junior Messias, il centrocampista algerino ha destato subito preoccupazione. Pioli, in conferenza post-partita, ha parlato delle condizioni di Bennacer: “Ha sentito un forte dolore al ginocchio, non si ricorda bene quando l’ha subito. Era molto dolorante e l’abbiamo sostituito”.

Forte contusione dunque per il numero 4 del Milan che domani svolgerà gli esami di rito per capire che tipo di danno ha subito il ginocchio. Bennacer tra l’altro ha lasciato in stampelle San Siro, non potendo piegare regolarmente la gamba per il dolore.