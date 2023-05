Leao, è fatta! Rinnova con il Milan fino al 2028: i dettagli

Finalmente ci siamo. Il portoghese prolunga con il club rossonero dopo oltre un anno di trattativa: tutti i dettagli

A ridosso dell’importantissimo Euroderby contro l’Inter, arriva una notizia particolarmente positiva in casa Milan. Si tratta di una notizia che ci aspettavamo di certo, anche se non in questo preciso momento, con una semifinale di Champions League a poche ore dall’inizio.

Con tutto il mondo rossonero concentrato su questi primi novanta minuti contro i nerazzurri, nell’ambito della doppia sfida che porterà uno dei club milanesi alla finale di Istanbul, la tensione viene spezzata da questo colpo di scena. Stiamo parlando del tanto atteso rinnovo di Rafael Leao, per il quale si parlava ormai da oltre un anno, e che finalmente è cosa fatta.

Il portoghese ha apposto la firma sul contratto per il rinnovo con il Milan fino al 2028. Dopo mesi e mesi di trattative, all’interno di una vicenda particolarmente complicata per via anche della multa da pagare allo Sporting Lisbona, sembra proprio che finalmente ci siamo.In mattinata la vertenza con lo Sporting è stata chiusa dal Lille e a questo punto gli ostacoli nei colloqui tra il club rossonero e il giocatore sono definitivamente terminati.

Leao prolunga con il Milan: tutti i dettagli della trattativa

La trattativa non è stata affatto semplice ma alla fine tutto si è concluso per il meglio e i tifosi rossoneri potranno continuare a godersi il talento con la maglia del Diavolo. Andiamo dunque a vedere tutti i dettagli dell’accordo.

Si era discusso molto anche sulle reali cifre e ora ci siamo. L’attaccante andrà dunque a percepire uno stipendio di 7 milioni di euro netti all’anno più altri 2 milioni di euro al momento della firma. Allo stesso tempo però la clausola rescissoria si alza a 150 milioni di euro, per tutelare anche la società in vista di un eventuale interessa da parte di un top club. Nonostante l’entourage consigliasse il ragazzo di andare verso altri lidi, alla fine il 23enne ha deciso per la permanenza.

I rallentamenti più importanti sono stati causati però dalla vicenda del contenzioso con lo Sporting e da quei 16,5 milioni. Decisiva è stata poi l’entrata in scena del Lille, dal quale il Diavolo aveva acquistato il calciatore nel 2019. Da qui in poi è arrivata l’accelerata decisiva. Leao continuerà ad essere un giocatore del Milan e questa è una notizia molto positiva a poche ore dal derby con l’Inter, anche se molto probabilmente sarà assente stasera.