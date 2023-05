Lesione muscolare per il terzino: è out per il Milan

Infortunio muscolare dell’ultima ora. Perdita importante, è sicuramente out per la prossima partita contro il Milan.

L’attenzione del Milan è tutta sull’Euroderby di questa sera. La sfida di andata delle semifinali di Champions League si giocherà alle ore 21 allo stadio di San Siro.

Ma oltre al doppio confronto con l’Inter, i rossoneri devono pensare anche al campionato. Infatti tramite le ultime giornate di Serie A la squadra di Pioli dovrà provare a ottenere il pass diretto per la Champions 2023-2024.

La prossima gara, che si disputerà in mezzo ai due derby di coppa, vedrà il Milan sabato pomeriggio sfidare lo Spezia. Un match delicato per entrambe le squadre, che vivono momenti diversi e hanno ambizioni molto differenti.

Lo Spezia perde pezzi: anche Bastoni out per il Milan

Gara decisiva soprattutto per lo Spezia, che sabato pomeriggio al Picco dovrà fare gli straordinari per fermare il Milan e tentare di prendersi alcuni punti importantissimi nella lotta alla salvezza. I liguri infatti sono stati superati dal Verona in classifica e, ad oggi, sono in piena zona retrocessione.

La sfida si complica; infatti il tecnico Leonardo Semplici dovrà certamente fare a meno di Simone Bastoni, uno dei titolarissimi della formazione spezzina. Una vera e propria bandiera della squadra bianconera, visto che è nato a La Spezia e cresciuto nello stesso vivaio, fino al debutto in A due stagioni fa.

Bastoni, secondo quanto rivelato dal club ligure, ha subito una lesione di primo grado al retto femorale. Un guaio che rischia di tenerlo fuori per tutto il resto della stagione. Il classe ’96 è un esterno sinistro a tutta fascia, che spesso è stato utilizzato anche come mezzala di centrocampo.

Si tratta dell’ennesima defezione in casa Spezia degli ultimi mesi. Infatti Semplici dovrà fare a meno sicuramente contro il Milan pure del terzino Holm, dei giovani talenti Beck e Moutinho oltre che dell’ex di turno Daniel Maldini, che rientrerà solo a fine maggio per una lesione muscolare. Senza dimenticare Agudelo, squalificato per un turno.

Il Milan stesso si presenterà probabilmente a La Spezia con una formazione non proprio titolarissima, con Stefano Pioli che darà respiro a molti titolari tra i due derby di Champions. Non ci sarà sicuramente Malick Thiaw squalificato, mentre sarà l’ultima opportunità per molte seconde linee del calibro di Ballo-Touré, Vranckx, Pobega, De Ketelaere e Origi per mettersi in mostra.