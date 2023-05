Maldini: “Il rinnovo di Leao è vicino. Ho spiegato una cosa a Elliott e RedBird”

Maldini nel pre-partita di Milan-Inter è intervenuto ai microfoni dei giornalisti per dire la sua opinione su questo derby di Champions.

Milan e Inter si giocano una parte della loro stagione nel doppio confronto di Champions League. Stasera a San Siro va in scena il match di andata.

Paolo Maldini nel pre-partita ha parlato così ai microfoni di Prime Video: “C’è emozione ad essere a questo livello. Grande cosa per il calcio italiano avere Milan e Inter qui. Sognare non costa nulla e sognando puoi ottenere risultati. Se ti accontenti non riesci a dare tutto quello che è nel tuo potenziale. I grandi club hanno questa mentalità. Poi bisogna anche essere pratici, i sogni non bastano”.

Leao verso la firma: Maldini conferma tutto

Si parla del rinnovo di Rafa Leao e conferma le ultime news: “Siamo vicini, questa è la volontà del club e del ragazzo. Non era facile, c’erano tante componenti che venivano dal passato…”.

Il Milan è pronto a stare costantemente a questo livello? Maldini replica così: “Non siamo pronti ancora per restare a questo livello. Quello che ho provato a spiegare alle due proprietà americane che ho avuto è che questo club speciale e che questa città è speciale. Di conseguenza i processi molte volte sono più veloci. Bisogna prendere il momento, se lo lasciassimo scappare e non provassimo a raggiungere il gradino più alto sarebbe un grande peccato. A volte fai anche due passi indietro”.

Successivamente Paolo ha parlato anche a Sky Sport: “Non invidio mai quello che succede ai calciatori, ho avuto tante emozioni in carriera. Ma oggi avrei voluto essere nel pullman coi ragazzi per provare di nuovo certe emozioni. Un po’ di timore e di tensione c’è, ti giochi tanto stasera. Solo Giroud ha giocato una semifinale di Champions. Perdere brucerebbe molto”.

A proposito delle condizioni di Leao, si è così espresso: “Non stava bene. Un giocatore che strappa così tanto è sempre a rischio. Speriamo sia una cosa di pochi giorni. Speriamo di averlo, se non sabato, almeno nella prossima partita contro l’Inter. Non c’è certezza, però”.

Infine l’ulteriore conferma sul rinnovo: “Siamo molto vicini, questo è chiaro. C’è sempre stata la volontà di tutte le parti, abbiamo limato tutte le cose che c’erano da limare”.