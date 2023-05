Milan-Inter, Ancelotti non si trattiene in diretta: “Non riesco a non dirlo”

Le dichiarazioni di Ancelotti dopo Real Madrid-Manchester City, l’allenatore non si trattiene in diretta: cosa ha detto su Milan-Inter

Il grande giorno è arrivato. Alle 21:00 di questa sera, in un San Siro strapieno, va in scena l’Euroderby. Il Milan affronta l’Inter in semifinale di Champions, un sogno che Stefano Pioli e i suoi ragazzi sperano di trasformare in realtà.

Intanto nella serata di ieri si è giocata l’altra semifinale, e che semifinale: il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha pareggiato 1-1 contro il Manchester City di Pep Guardiola al Santiago Bernabeu. Un risultato giusto per quanto visto in campo, anche se forse i Blancos meritavano qualcosa in più. Si deciderà tutto al ritorno fra una settimana all’Ethiad, in un match che si prevede spettacolare proprio come quello di ieri sera. Ancelotti si può ritenere soddisfatto, ma resta l’amarezza per un risultato che poteva essere diverso. Intervistato da Mediaset, l’allenatore ha detto una battuta anche sull’Euroderby: le sue parole hanno letteralmente fatto impazzire i tifosi rossoneri.

Ancelotti e l’Euroderby, cosa ha detto: tifosi commossi

Nel post-partita di Real Madrid-Manchester City era inevitabile chiedere ad Ancelotti un pensiero sull’Euroderby che lui ha vissuto da allenatore nel 2003. “Ricordo una semifinale molto sofferta, è bello che torni in Europa un derby molto bello“, ha detto il tecnico. Per poi lasciarsi andare alla sua fede rossonera.

Alla fine dell’intervento, infatti, Carletto non si è trattenuto: “Con tutto il rispetto per l’Inter, non posso non dire forza Milan“. Una dichiarazione che ha fatto velocemente il giro del web e ha infiammato i tifosi, già molto carichi in vista di questo derby con l’Inter. Il legame con il tecnico di Reggiolo resta indissolubile: il sogno è che il Real Madrid e il Milan, la prima e la seconda squadra in Europa per Champions League vinte, possano affrontarsi in finale. Tra l’altro proprio a Istanbul, dove Re Carlo e i rossoneri hanno vissuto uno dei drammi sportivi più incredibili della storia del calcio.

“Speriamo…“, ha detto in merito lo stesso Ancelotti sulla possibilità di una finale fra Milan e Real. Insomma, l’ennesima dimostrazione d’amore da parte dell’allenatore per la sua vecchia squadra. Parole che sono diventate subito virali e che hanno fatto emozionare tutti. Carlo ha vinto la Champions League l’anno scorso con il Liverpool e spera di ripetersi ancora con una squadra che viene sempre troppo spesso sottovalutata. In molti infatti danno per scontato anche stavolta che sarà il Manchester City ad andare in finale; ieri sera però i Blancos hanno dimostrato ancora una volta la loro forza. E per Guardiola rischia di diventare un incubo dopo l’eliminazione, sempre per mano di Ancelotti, della scorsa edizione.