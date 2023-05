Milan-Inter, Inzaghi sorprende a centrocampo: lo lascia in panchina

L’allenatore dei nerazzurri ha deciso di tenerlo fuori e puntare su un’altra soluzione in mediana: tutte le ultime di formazione

Siamo entrati ormai nella giornata dell’Euroderby. Tra poche ore a San Siro va in scena la semifinale di andata di Champions League tra Milan e Inter e i due allenatori stanno sciogliendo gli ultimissimi dubbi di formazione.

Non sono ancora certe al cento per cento le formazioni che scenderanno in campo stasera, né da una parte né dall’altra. Per quanto riguarda i padroni di casa, infatti, rimane sempre vivo il dubbio Rafa Leao. Il portoghese ha svolto gli ultimi test fisici a Milanello stamattina e sta facendo una corsa contro il tempo dopo l’elongazione all’adduttore rimediata sabato scorso. Una decisione definitiva Stefano Pioli la prenderà solamente nel pomeriggio.

Senza l’ex Lille, è praticamente certo l’inserimento di Alexis Saelemaekers al suo posto. Per il resto nessun altro dubbio nei rossoneri, con Bennacer e Brahim Diaz sulla trequarti (lo spagnolo sulla sinistra), e la coppia formata da Krunic e Tonali in mediana. Al centro della difesa Kjaer con Tomori e Calabria e Theo Hernandez sui lati. Qualche dubbio negli undici c’è anche per quanto riguarda l’Inter.

Brozovic dovrebbe partire dalla panchina

Il tecnico Simone Inzaghi sta facendo le ultime valutazioni per stasera e ha le idee abbastanza chiare. In attacco con Lautaro Martinez ci sarà il bosniaco Edin Dzeko, mentre Lukaku partirà soltanto dalla panchina.

La vera sorpresa può esserci invece a centrocampo, dove un top sembra proprio destinato a partire dalla panchina. Stiamo parlando di Marcelo Brozovic. Il croato è in crescita dopo l’infortunio ma l’allenatore piacentino al momento preferisce un’altra soluzione e al suo posto darà fiducia ad Hakan Calhanoglu. Il turco, grande ex della sfida di oggi, agirà dunque da play basso, con ai suoi lati Nicolò Barella e Henrich Mkhaitaryan.

Per il resto tutto confermato. Denzel Dumfries e Federico Dimarco sugli esterni sono scelte praticamente obbligate, mentre il terzetto di difesa è formato da Darmian, Acerbi e Bastoni. Chiaramante Maignan e Onana saranno i due portiere stasera, chiamati ad essere decisivi con i loro prodigiosi interventi tra i pali.