Milan-Inter, Pioli: “Meritavamo di fare gol. Ritorno? Dobbiamo crederci”

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa dopo la clamorosa sconfitta contro l’Inter per 2-0 in semifiale di Champions League

Una serata da dimenticare per il Milan, l’ennesima di questa tribolata stagione. La semifinale d’andata di Champions League contro l’Inter si chiude sul risultato 2-0 e la sensazione di evidente superiorità dei nerazzurri.

Pioli inizia la conferenza parlando del dispiacere per il pessimo approccio: “Non abbiamo iniziato come dovevamo e come l’avevamo preparata. L’Inter ha fatto meglio di noi nel primo tempo, sul piano tecnico e sull’attenzione, sono arrivati troppe volte prima di noi. Nel secondo abbiamo fatto meglio, peccato non aver segnato un gol che avremmo meritato. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo, al ritorno ci vorrà una grande partita per provare a ribaltarla“.

Cosa gli fa credere di poter ribaltare il risultato al ritorno: “Conosco la mia squadra e so che possiamo fare meglio. L’Inter è forte ma noi non siamo da meno ed è l’ultima occasione per andare in finale“. Se il Milan ha un problema sul difendere sui calci da fermo: “Sui centimetri sì, ma ci siamo fatti sorprendere e hanno sfruttato bene quell’occasione“. Come sta Bennacer: “Ha sentito un dolore abbastanza forte al ginocchio, non si ricorda in che momento l’ha subito. Era molto dolorante“.

Se vuole vedere una squadra rilassata o preoccupata: “Serve una via di mezzo, i ragazzi sanno che è l’ultima occasione. Dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo. Sappiamo che la situazione è difficile ma non impossibile“. Percentuali di passaggio del turno: “Non ci aspetta una passeggiata, né una partita facile. Sarà difficile ma ci dobbiamo credere. Il calcio ci insegna che si può rimediare, proveremo a fare gol. Dobbiamo crederci e fare come fatto nel primo tempo“.