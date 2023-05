Milan-Inter, streaming gratis e diretta tv Champions League: dove vedere il Derby

Il grande giorno è arrivato. Milan e Inter si affrontano mercoledì 10 maggio nel Derby di andata in Champions League. Tutte le indicazioni su dove vedere il match

Diciotto anni, tanto è passato dall’ultimo Derby di Champions League tra Milan e Inter. Era il 2005 e le due compagini meneghine si giocano l’accesso ai quarti di finale dopo la precedente sfida del 2003. A imporsi furono nuovamente i rossoneri, qualificati già due anni prima con il doppio pareggio che è valso la qualificazione alla finale di Manchester contro la Juve.

Stasera, alle 21, in un San Siro stracolmo ci sarà un altro pezzo di finale in palio. Milan e Inter ci sono arrivate con merito. Entrambe seconde nei rispettivi gironi, nella fase a eliminazione diretta, rossoneri e nerazzurri hanno eliminato avversari di grande livello come Tottenham, Napoli, Benfica e Porto.

Nessuno avrebbe mai pronostico un altro Derby in semifinale di Champions eppure è accaduto e ora, tra inevitabile sofferenze e scongiuri, ce lo godiamo con la consapevolezza che, tra possibili trionfi e rivincite, sarà un evento irripetibile o quasi.

Milan-Inter, dove vedere il Derby di Champions League

Come ormai saprete tutti per l’eccezionalità dell’evento Milan-Inter avrà una copertura televisiva anche in chiaro con la diretta su TV8, emittente cui Amazon Prime Video ha ceduto i diritti in co-esclusiva del match odierno.

TV8, oltre alla diretta tv gratuita sul canale del digitale terrestre, offrirà anche la diretta streaming in chiaro del Derby sul sito tv8.it con il player di visualizzazione che sarà visibile direttamente in home page.

Gli abbonati a Amazon Prime Video, ovviamente, potranno seguire Milan-Inter di Champions League tramite l’applicazione del servizio disponibile per Fire TV, smart tv, smartphone e decoder SkyQ.

Per accedere ai contenuti di Prime Video occorre essere abbonati ad Amazon Prime e inserire le stesse credenziali d’accesso in possesso per gli acquisti sul noto portale di e-commerce. Chi non è abbonato a Prime può farlo in ogni momento al prezzo di 4€ mese. Per farlo occorre seguire le istruzioni riportate sulla home del sito di Amazon.

Non è prevista la diretta televisiva su Sky Sport che coprirà l’evento con lo studio pre e post partita condotto da Anna Billò. Sempre su Sky, highlights del match immediatamente disponibili alla fine della partita nello studio Champions e nelle varie edizioni di Sky Sport 24.

Il Derby di ritorno tra Milan e Inter in programma martedì 16 maggio sarà trasmesso in simulcast da Canale 5 e Sky Sport Uno.