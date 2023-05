Vuole solo il Milan: rinascita e rinnovo

Le dichiarazioni del calciatore faranno sicuramente piacere ai tifosi del Milan: la sua intenzione chiara è giocare in rossonero.

Forse è ancora presto per pensare ai progetti tecnico-sportivi futuri. Il Milan in questi giorni deve restare concentrato sul suo presente, sulla sfida all’Inter che vale la finalissima di Champions League.

Ma con calma andranno affrontate anche le situazioni relative ai calciatori che comporranno o meno la rosa della prossima stagione. Stefano Pioli dovrà decidere su chi puntare ancora e quali invece saranno gli esuberi da mettere in vendita.

Chi sembra sicuro e convinto del suo futuro in maglia rossonera è Simon Kjaer. Uno dei veterani del Milan, simboli della rinascita degli ultimi anni. Il danese tra l’altro è tornato ad essere considerato un titolare in difesa, visto che nelle gare che contano mister Pioli ha sempre puntato sulla sua esperienza.

Kjaer assicura: “Resterò al Milan a lungo”

Legatissimo al Milan, fin dai primi giorni del suo arrivo, Simon Kjaer ha da poco ammesso le sue intenzioni future. Il danese considera quello rossonero il club migliore della sua carriera, quello ideale in cui finire la carriera.

“Sogno di restare a lungo al Milan, oltre il 2024 quando scade il mio attuale contratto. Sarò sempre il massimo per questa maglia, l’intenzione è quella di chiudere la carriera qui se tutto andrà bene” – ha spiegato Kjaer in una intervista concessa alla stampa danese e pubblicata sul sito simonkjaergifs.com.

Nonostante gli ormai 34 anni di età compiuti, Kjaer si sente ancora in grande forma: “L’importante è non sentirsi vecchio. Pensavo di aver lavorato sodo quando ero giovane, invece non l’avevo fatto al meglio. Il fatto di poter ancora crescere e migliorare mi spinge a continuare sempre di più. Quando torni a casa stanco, soddisfatto del tuo allenamento, è una sensazione bellissima. Ti svegli il giorno dopo distrutto ma con la voglia di farlo ancora e ancora”.

L’entusiasmo e la voglia di Kjaer verranno premiate da Pioli, che con ogni probabilità punterà sull’ex Palermo anche per il derby di coppa di questa sera contro l’Inter, in tandem difensivo con Tomori. Un segno di riconoscenza per chi si è sempre battuto per la maglia rossonera, anche dopo il terribile infortunio al ginocchio subito nel dicembre 2021.

Dopo una carriera in giro per l’Europa, finendo anche in Turchia, Simon Kjaer nel gennaio 2020 ha sposato il progetto Milan come rinforzo invernale. Finora in rossonero ha collezionato 93 presenze ufficiali e una rete, vincendo lo Scudetto la scorsa stagione.