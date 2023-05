ML – Leao giocherà l’Euroderby? Ecco quando deciderà Pioli

Le ultimissime su Rafael Leao e sulla sua possibile presenza al derby Milan-Inter di questa sera, semifinale di Champions League.

L’argomento del giorno in casa Milan è sicuramente la condizione fisica e muscolare di Rafael Leao. L’attaccante portoghese del Milan è in forte dubbio per l’Euroderby di questa sera contro l’Inter.

L’andata della semifinale di Champions League si gioca tra circa 8-9 ore e c’è ancora grande apprensione e mistero sulle condizioni di Leao, fermatosi sabato scorso per un problema all’adduttore.

In questo momento Leao è al centro sportivo di Milanello e sta lavorando individualmente, per capire se potrà riuscire a stringere i denti e scendere in campo contro l’Inter già questa sera. Come riferito ieri da Stefano Pioli, oggi Leao forzerà sui cambi di direzione e, se il responso sarà positivo, giocherà sicuramente.

Ogni decisione definitiva sulla convocazione o meno di Rafa Leao verrà presa nel pomeriggio. Ovvero dopo la riunione tecnica che mister Pioli effettuerà col resto dello staff e della squadra. In quei minuti si deciderà se il numero 17 dovrà essere preservato, per non rischiare ulteriori problemi, oppure se sarà della partita.

L’elongazione all’adduttore, ovvero il muscolo che si trova nell’interno coscia, è un infortunio non grave perché privo di lesioni generalizzate. Ma il recupero totale da questo stop muscolare dipende da atleta ad atleta e potrebbe richiedere maggior tempo.