ML – Milan-Inter, squadra in Hotel e Leao a Milanello: provino in corso, le ultime

Le ultime sull’attaccante portoghese, in vista della partita di stasera, Milan-Inter. Rafael Leao sta tenendo tutti con il fiato sospeso

E’ partito il conto alla rovescia per il derby europeo tra Milan e Inter, che si giocherà stasera a San Siro, alle ore 21.00. I giocatori del Diavolo – come testimoniano le immagini – sono arrivati all’hotel, a due passi dallo stadio, in vista della partita di stasera.

I primi ad arrivare sono stati Tommaso Pobega e Simon Kjaer: non ci sono sorprese, con il resto della squadra che è arrivata chi in pullman, chi con le proprie auto.

Non c’è chiaramente, ancora, Rafael Leao. L’attaccante portoghese, come è ben noto, è chiamato a svolgere un provino in mattinata: un test decisivo, che ci dirà se potrà essere a disposizione per la sfida di stasera. Le possibilità, come stiamo dicendo in queste ore, non sono elevate, ma la parola fine non è stata ancora scritta.

Sarà lo stesso Leao, insieme al medico, a comunicare a Pioli, se ci sarà o no. I tifosi sono con il fiato sospeso, ma manca pochissimo per capire quale sarà la scelta. Il provino sui campi di Milanello inizierà proprio in questi minuti.