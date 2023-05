Pioli motiva l’assenza di Leao: “Il provino non ha funzionato”

Pioli nel pre-partita di Milan-Inter di Champions ha parlato delle sue sensazioni: ovviamente ha spiegato anche la situazione di Leao.

Stefano Pioli ha riportato il Milan a vincere la Champions League e anche in semifinale di Champions League. Stasera a San Siro la partita più importante della sua carriera, lo ha detto lui stesso.

Il mister ha parlato a Prime Video prima della sfida. Inevitabile parlare dell’assenza di Rafael Leao: “Il provino non ha funzionato. Ha ancora un po’ di fastidio e non può giocare. Giocheremo con altre caratteristiche. Come? Con il gioco di squadra, dobbiamo essere solidi e compatti per giocarcela nella migliore condizione possibile“.

Pioli ha spiegato come si è approcciato a questo derby europeo: “Sono stato molto vicino ai miei giocatori con entusiasmo ed energia. Gli ho ricordato determinate situazioni tattiche che saranno fondamentali. Ci sono tante emozioni. Bisogna giocare col cuore e anche con tanta lucidità per poter fare la differenza. Oggi vale tanto, però tutto si decide in 180 minuti. Speriamo di riuscire a prenderci un vantaggio in vista del ritorno“.

Il tecnico del Milan sa che stasera non sarà un match decisivo, anche se bisogna mettersi nella migliore condizione possibile per secondo round di martedì 16 maggio. Da ricordare che non c’è più la regola che in passato dava un peso maggiore ai gol fuori casa. Si va in finale segnando una rete in più della squadra avversaria.