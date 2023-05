Repubblica a sorpresa: “Arnautovic ha detto sì al Milan”, i dettagli

Grande colpo in attacco per il Milan dalla Serie A. Il centravanti sembra intenzionato a sposare il progetto Milan in futuro.

La testa del Milan e dei dirigenti è incentrata completamente sul finale di stagione e sul doppio obiettivo di campo. La semifinale di Champions League contro l’Inter e la corsa all’Europa che conta tramite il campionato.

Ma Paolo Maldini e Ricky Massara, i due dirigenti operativi del club, stanno valutando pian piano anche le operazioni di calciomercato da effettuare nelle prossime settimane. L’intento è quello di fare operazioni sostenibili e idonee al progetto Milan. Come è noto da tempo, il Milan è alla caccia di un centravanti di spessore. Un numero 9 che possa alternarsi a Olivier Giroud e dare maggiori garanzie delle delusioni stagionali, ovvero Origi e Rebic, troppo spesso sottotono e non all’altezza delle aspettative.

Il profilo che sembra ad oggi più vicino è quello di Marko Arnautovic. L’ultima indiscrezione de La Repubblica parla di contatti avviati tra il Milan e l’attaccante austriaco, oggi al Bologna. Infatti pare che il classe ’89 abbia deciso di lasciare il club emiliano a fine stagione per fare un salto di qualità.

Arnautovic preferisce il Milan alla Roma

C’è chi parla di un attaccante giovane e di prospettiva per il Milan, un calciatore che possa crescere con calma e serenità all’interno dell’ambiente rossonero. Ma anche chi scommette su un colpo di maggiore esperienza, un usato sicuro per la panchina e per ottenere gol e prestazioni positive fin da subito.

Arnautovic ha oggi 34 anni, lunga carriera internazionale (ha giocato anche in Cina), un personaggio che rappresenta forse il prototipo di attaccante ideale per rimpiazzare l’ormai ultra-quarantenne Ibrahimovic. Non solo per le origini balcaniche, ma anche per una fisicità imponente, una qualità tecnica speciale ed un carattere tosto e da leader.

Il classe ’89 è cercato da tempo da Milan e Roma, ma tra le due rivali di alta classifica avrebbe scelto i rossoneri. Sia per il prestigio internazionale, sia per il tipo di gioco impostato. I sondaggi milanisti hanno colpito nel segno e Arnautovic sembra pronto a dire sì alla proposta di Maldini. Il quale poi dovrà trovare l’accordo con il Bologna per il cartellino.

Va ricordato come Arnautovic da giovanissimo, nella stagione 2009-2010, ha indossato la maglia dell’Inter. L’austriaco fu acquistato in prestito dal Twente, ma le sue qualità promettenti furono frenate dal carattere ancora bizzoso e poco maturo. Oggi, a tredici anni di distanza, è un attaccante ben più formato e completo, tanto da aver dimostrato di poter essere determinante in Serie A.