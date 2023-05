Tomori: “Dovevamo cominciare meglio la partita. Al ritorno serve la nostra identità”

“I due gol subiti sono stati molto pesanti. Siamo certamente delusi per la sconfitta. Potevamo fare meglio soprattutto all’inizio, e poi l’Inter è una squadra difficile da rimontare. Ma è solo la prima gara. Dobbiamo far molto meglio al ritorno. Loro sono forti, ma se facciamo il nostro gioco con intensità e qualità nell’ultimo passaggio e nell’ultimo tiro possiamo metterli in difficoltà”.