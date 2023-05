Calciomercato Milan, colpo in attacco: “Già sondato il terreno”, l’annuncio

Gianluca Di Marzio ha fatto un annuncio molto importante sul mercato del Milan a Sky Sport. L’esperto è sicuro di una cosa. Le sue dichiarazioni

Nel corso di questa stagione Stefano Pioli ha avuto un grosso problema nella gestione dei suoi attaccanti. Non per sue colpe, chiaro, ma per la sfortuna di aver avuto tre prime punte spesso indisponibili per infortunio. C’è stato infatti il solo Olivier Giroud a reggere l’intero peso dell’attacco per lunghi perioio, nonostante abbia disputato anche i Mondiali sino alla finale con la sua Francia. Quelli che sono Divock Origi, Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic hanno rappresentato delle pedine poco affidabili.

E nonostante il belga e il croato siano tornati a lavorare a pieno regime dopo i lunghi periodi di infortunio, non sono riusciti a dare supporto sul campo. Le loro prestazioni sono state per lo più scialbe e senza numeri. Più lecita la situazione di Ibrahimovic, che a 41 anni ha davvero poco da chiedere ancora al suo fisico e alla sua carriera. E’ inevitabile, dunque, che il Milan si fiondi presto sul mercato alla ricerca di una punta giovane, affidabile, integra e con un gran fiuto del gol.

Non è un caso che i destini di Origi e Rebic vengono al momento pronosticati lontani da Milanello a partire dall’estate che verrà. Ma in realtà, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno già cominciato la caccia al nuovo bomber. Fondamentale l’annuncio di Gianluca Di Marzio in merito.

Di Marzio non ha dubbi: “Hanno stilato una lista”

Intervenuto a Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha fatto un focus sul mercato del Milan in ottica attaccante. L’esperto, con molta sincerità, ha ammesso di non conoscere quale profilo al momento stiano trattando Maldini e Massara. Ma ha comunque dato delle informazioni parecchio rilevanti. “Credo che il Milan si stia muovendo ma non so ancora il nome. Il club rossonero è molto bravo a lavorare a fari spenti. Ma chiaramente che ci sta lavorando” ha detto con fermezza Di Marzio.

L’esperto di mercato ha continuato spiegando il presunto modus operandi del Milan per scovare il centravanti perfetto per l’estate: “L’area scouting, Ricky Massara e Paolo Maldini hanno sondato il mercato internazionale per avere poi una lista di attaccanti giovani sui quali provare poi a fare l’investimento”. E’ chiaro, però, come sottolinea in seguito il giornalista di mercato, che molto dipenderà dai fondi a disposizione. E in ciò non potrà che essere decisiva la qualificazione alla prossima Champions League. Ha concluso così Di Marzio:

“Molto sarà legato al tipo di budget a disposizione, l’arrivo nei primi quattro posti è dunque cruciale. Se arrivi in Champions League hai un respiro economico diverso. Ma so per certo che nel loro database si trovano le liste giuste su cui andare ad affondare, e nel caso in cui hanno già avviato una trattativa io non ne sono ancora a conoscenza”.