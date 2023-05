Calciomercato Milan, due big inglesi su Bennacer: pronte le offerte

Ismael Bennacer è da tempo osservato speciale delle big europee, ma le prestazioni fornite al Milan ne hanno fatto solo aumentare il valore

Tra quelli che hanno più mercato al Milan c’è anche Ismael Bennacer, centrocampista franco-algerino che ha conquistato la fiducia di molti rossoneri, sia tra i membri del club che tra i tifosi. Per tali ragioni, i manager di Casa Milan potrebbero aspettarsi di ricevere a breve una miriade di offerte per lui.

Il Milan affronterà l’Inter in due match di euroderby decisivi per le sorti del club. Dopo una stagione di alti e bassi, i rossoneri hanno trovato la quadra per fare bene in Champions League, dove cambiano vesti e si tramutano in Diavoli. La squadra di Pioli ha dimostrato di poter competere contro club come Tottenham e Napoli, eliminandoli rispettivamente agli ottavi e ai quarti di finale.

Nel corso di queste gare, però, qualcuno ha brillato più di altri, con prestazioni davvero eccellenti che hanno attirato l’attenzione dei dirigenti delle big d’Europa. Inutile citare i soliti Maignan, autore di parate decisive dal valore di un goal, o Leao e Giroud, che a suon di goal hanno dettato il passaggio del turno.

Oltre loro, si sono fatti notare anche i centrocampisti: la coppia Bennacer-Tonali è ormai una garanzia per Pioli. E lo si vede dal fatto che senza uno di loro in campo, le prestazioni della squadra calano drasticamente. In particolare Bennacer, ha messo in mostra doti inaspettate e – nonostante il recente rinnovo fino al 2027 da 4 milioni a stagione – si è creato molto mercato in uscita.

Calciomercato Milan, via Bennacer? Le offerte

Da quando fa coppia con Tonali, il numero 4 non ha fatto altro che essere un crescendo e migliorare sempre le sue prestazioni. Così facendo, Ismael ha convinto altri club e non solo l’Arsenal, che dalla Premier League era uno dei pochi interessati seriamente al centrocampista: ecco che un club inglese si inserisce nella corsa a Bennacer e pare sia intenzionato a fare sul serio per portarselo a casa.

Che Bennacer possa lasciare il Milan in estate è un’opzione che i rossoneri neppure avevano mai preso in considerazione. L’algerino ha sempre avuto molto mercato in Premier League, dove soprattutto l’Arsenal è in cerca di giocatori come lui, ma dal momento del recente rinnovo sembrava ormai certa la permanenza del 25enne.

Di recente, tuttavia, come riporta Footballtransfer, si sarebbero rifatti vivi proprio i Gunners, che proveranno in estate a portarlo via da Casa Milan. Per la lotta a Bennacer, si potrebbe accodare all’Arsenal anche il Manchester City, che da anni vuole costruire una squadra più competitiva di tutte le altre in Europa per portarsi a casa la prima Champions League della sua storia.

Entrambi i club di Premier, dunque, nonostante Bennacer sia fresco di rinnovo, potrebbero strapparlo via al Milan pagando la clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Clausola che, tra l’altro, sarebbe esercitabile solo dal 2024, quindi difficile che Ismael possa cambiare maglia già alla fine della stagione in corso.