Milan-Inter, Rade Krunic graziato: gesto inspiegabile su Bastoni, cosa è successo (VIDEO)

Il centrocampista bosniaco colpisce il giocatore nerazzurro in area ma il direttore di gara non interviene: ai rossoneri è andata bene

Ieri sera l’Inter si è imposta per 0-2 nella semifinale di andata di Champions League, indirizzando in maniera abbastanza importante le sorti della qualificazione. Il match è stata comunque pieno di episodi arbitrali, che non hanno comunque influito sull’esito dell’incontro.

L’arbitro Gil Manzano non è apparso nella sua miglior serata e nel complesso la sua prestazione è stata giudicata insufficiente. Alla mezz’ora del primo tempo il direttore di gara concede un penalty all’Inter per un dubbio intervento di Kjaer su Lautaro. Le immagino evidenziano che il contatto in realtà non sussiste e il VAR richiama il fischietto, che dunque corregge la sua decisione.

In più di un’occasione alcuni giocatori meriterebbero il giallo per degli interventi duri sugli avversari, ma anche in questo caso l’arbitro vede grazia i diretti interessati, sbagliando però la decisione. L’episodio più controverso avviene però nella ripresa a circa 15 minuti dal termine, quando Rade Krunic colpisce scorrettamente Alessandro Bastoni durante un duello in area su palla inattiva.

Il pugno di Krunic a Bastoni non viene rilevato: Milan fortunato

Anche in questo caso Manzano lascia correre e non viene neanche coadiuvato dal VAR. Il bosniaco era peraltro già ammonito. In effetti, rivendendo le immagini, si nota come il giocatore nerazzurro provi a smarcarsi per raggiungere la sfera e subisca un pugno.

Si è trattato di una svista generale e quindi Krunic è stato graziato, ma il centrocampista aveva commesso una grossa ingenuità che poteva costare davvero molto alla sua squadra e compromettere anche la sfida di ritorno. Infatti da regolamento, quando non c’è contesa del pallone anche solo il tentativo viene catalogato come condotta violenta, e questo potrebbe decisamente essere il caso. Krunic si disinteressa completamente del pallone e va a colpire il suo avversario.

Inoltre, essendo la sfera già messa in gioco, si sarebbe trattato di calcio di rigore e cartellino rosso. Un provvedimento, per far capire, preso anche in occasione di Roma-Sassuolo in Serie A nei confronti di Kumbulla per il gesto violento su Berardi. In quel caso non ci si divincolava per prendere il pallone ma il principio è lo stesso. Il Milan avrebbe potuto subire la rete dello 0-3 e essere senza un altro giocatore fondamentale in mezzo al campo, dopo l’infortunio di Bennacer.