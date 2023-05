Milan, stop e rivoluzione: Pioli pronto al piano B

Dopo la partita di ieri sera, Pioli sarà costretto a cambiare: ecco chi potrebbe giocare nelle prossime due partite, contro lo Spezia e l’Inter

Piove sul bagnato in casa Milan. I rossoneri devono fare i conti con l’infortunio di Ismael Bennacer, che ha subito una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro, e così verrà sottoposto a intervento in artroscopia.

Le parole di ieri sera, in conferenza stampa, di Stefano Pioli d’altronde non lasciavano ben sperare. E il verdetto così è stato impietoso.

Ieri aveva lasciato il campo zoppicando vistosamente, dopo il colpo ricevuto sul ginocchio destro. Faticava a camminare e i rossoneri son stati costretti a sostituirlo immediatamente. Al suo posto è entrato Junior Messias, con Brahim Diaz che ha traslocato al centro. Contro l’Inter, entrambi hanno convinto poco e servirà studiare un piano B più convincente per riuscire a battere l’Inter, ma anche per questo finale di stagione, in cui bisognerà vincere sempre per provare a strappare la qualificazione alla prossima Champions League.

A Pioli le alternative in quella posizione, in realtà, non mancano, ma nessuna ha convinto in pieno, soprattutto quando il Milan è chiamato ad affrontare una big. Rinunciare ai tre centrocampisti, che hanno ridato equilibrio (ieri perso in realtà) alla squadra, potrebbe non essere la scelta giusta.

Occasione per Pobega

Ieri a dieci minuti dal termine, Stefano Pioli ha mandato in campo Tommaso Pobega dopo il problema ad una costola, che non gli aveva permesso di essere disponibile nelle ultime partite. E’ entrato in campo al posto di Brahim Diaz, giocando così insieme a Rade Krunic e Sandro Tonali.

Non è da escludere che l’idea di questa linea a tre venga riproposta anche nel derby di ritorno, permettendo allo spagnolo di giocare sulla destra, con Rafael Leao sulla sinistra.

Altre opzioni in campionato

In Serie A, però, si potrebbe vedere qualcosa di diverso. Rade Krunic, dopo quanto mostrato ieri sera, sembra davvero bisognoso di riposo e Pobega potrebbe sostituirlo, a La Spezia, nel ruolo di mediano davanti la difesa. Anche Brahim Diaz potrebbe essere risparmiato contro i liguri,

Per il ruolo di sotto punta, potrebbero così esserci nuove occasioni per chi ha giocato meno. Stiamo chiaramente parlando di Charles De Ketelaere, bocciato anche ieri sera, senza alcun minuto nelle gambe. La sfida contro Nzola e compagni potrebbe essere la sua occasione.

Ma ci sarebbero anche altre due ipotesi, che piacciono molto ai tifosi, ma che Pioli al momento non sembra prendere in considerazione: vale a dire rilanciare Adli. Già domani sarà vigilia di campionato e Pioli avrà poco tempo per gli esperimenti ed è dunque difficile immaginare, che il francese possa davvero essere titolare. Ha certamente qualche possibilità in più, invece, Vranckx.