ML – Infortunio Bennacer, lesione al ginocchio: sarà operato

Arrivano novità cruciali sulle condizioni di Ismael Bennacer, il mediano del Milan uscito infortunato nel primo tempo dell’euroderby contro l’Inter. Tutti i dettagli raccolti da MilanLive.it

Non soltanto la sconfitta ignobile contro i cugini nerazzurri. Il Milan esce dall’euroderby di Champions League con un altro problema enorme. Nel primo tempo della gara è infatti stato sostituito per una contusione al ginocchio Ismael Bennacer. L’algerino, schierato da trequartista ieri sera, si è fatto male in una caduta. Al suo posto è entrato Junior Messias, ma l’apprensione è stata subito grande per le sue condizioni.

A legittimare la preoccupazione per lo status fisico di Bennacer sono gli esami cui si è sottoposto oggi. Niente di buono per il centrocampista e per il Milan, soprattuto in vista del finale di stagione infuocato. Come appreso da MilanLive.it, le visite mediche svolte questa mattina hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Ismael Bennacer verrà dunque sottoposto a intervento in artroscopia. Operazione prevista tra domani o al massimo sabato mattina.

Bennacer, operazione decisiva: i tempi di recupero

Trattandosi di intervento in artroscopia è chiaro che tutto fa presagire che sia finita qui la stagione del centrocampista algerino. Una perdita clamorosa per Stefano Pioli, trattandosi di un titolarissimo e di un elemento di estrema esperienza ed affidabilità. Quanto potrebbe servire per il recupero post-operazione di Isma Benna? Come appreso dalla nostra redazione, i tempi per il ritorno in campo possono variare dai 60 giorni (due mesi circa dunque) ai 90 giorni (tre mesi).

Attualmente è però impossibile fare una stima precisa perché il recupero effettivo dipenderà da diversi fattori.