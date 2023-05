ML – Infortunio Leao: le ultime da Milanello

Le ultime novità da Milanello relative alle condizioni di Rafael Leao. L’attaccante, infortunatosi contro la Lazio, è stato costretto a saltare la sfida di Champions League contro l’Inter

Si aspetta il ritorno in gruppo di Rafael Leao per tornare a sperare nella finale di Champions League. Servirà un’impresa per eliminare l’Inter, dopo il 2 a 0 di ieri sera.

Ma è evidente che con l’attaccante in campo, le possibilità aumenterebbero un po’. L’ultima vittoria nel derby, d’altronde, porta la firma indelebile del campione portoghese. I rossoneri si imposero, lo scorso 3 settembre, nella prima stracittadina della stagione, per 3 a 2 grazie alle magie di Leao, che ha letteralmente fatto impazzire la retroguardia nerazzurra.

Aggrapparsi a Leao, dunque, è il modo migliore per non chiudere già adesso il discorso qualificazione. I numeri, d’altronde, ci dicono che sarà complicato, quasi impossibile: negli ultimi tre derby, infatti, sono arrivate tre vittorie nerazzurra, con sei gol fatti e zero subiti.

Le ultime su Leao

Il Milan è tornato ad allenarsi in mattinata a Milanello. Le attenzioni principali, ancora una volta, sono rivolte a Rafael Leao. I giocatori che sono scesi in campo ieri, come da prassi, infatti, hanno svolto un lavoro di scarico.

Per quanto riguarda il portoghese, invece, come appreso da MilanLive.it, solo un lavoro personalizzato sul campo. E’ presto per dire se l’ex Lille ci sarà contro lo Spezia.

Se dovesse tornare in gruppo nella giornata di domani è probabile che Pioli decida di portarlo con se in Liguria, facendolo, però, partire dalla panchina, preservandolo così per la semifinale di ritorno di Champions League, in programma martedì sera