Rinnovo Leao, parla Ted Dimvula: “Incontro a Casa Milan”

Il rinnovo di Rafael Leao è davvero ad un passo. L’accordo, come raccontato in queste ultime ore, è stato praticamente trova, con l’attaccante pronto a guadagnare sette milioni di euro netti a stagione, con i bonus.

Ormai è davvero solo questione di tempo per l’annuncio ufficiale e non è da escludere che arrivi davvero presto. Nel frattempo sono arrivate le dichiarazioni di Ted Dimvula: “Sì, stiamo discutendo con il Milan per estendere Rafael. Come in ogni dossier di questa portata, le discussioni sono lunghe e ogni dettaglio conta – ammette ai microfoni di FootMercato – Abbiamo programmato di incontrarci nelle prossime ore su questo tema con la dirigenza del club. Per Rafael il Milan è un club che conta e le sue ambizioni non sono cambiate da quando è arrivato qui. Vuole giocare agli ordini di un allenatore che sappia metterlo in evidenza e vuole giocare in Champions League”.

