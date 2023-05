Champions League, team of the week: l’UEFA “dimentica” il Milan (FOTO)

La Uefa snobba letteralmente il Milan. La squadra rossonera non ha alcun protagonista nella formazione della settimana di Champions.

Difficile commentare ulteriormente la semifinale di andata di Champions League. Il Milan è stato annichilito dall’Inter in un primo tempo decisamente orribile, tanto da subire due reti in soli 11 minuti di gioco.

Una prova inaspettata dei rossoneri, che erano privi di un certo Rafael Leao, ma ciò non giustifica l’atteggiamento generalmente sottotono, molto discutibile nell’approccio ad un incontro così importante.

In pochi, anche a livello individuale, hanno raggiunto la sufficienza in casa Milan, nonostante una seconda frazione non così malvagia. La conferma di questa prova generalmente negativa e inaspettata riflette anche nella composizione del team of the week stabilito dalla Uefa per le ultime gare di coppa.

La formazione della settimana è un trionfo nerazzurro

La cosiddetta team of the week sarebbe la migliore formazione, in base alle prestazioni individuali, della settimana in Champions League stabilita dai voti dei rappresentanti Uefa. Non si tratta di premi o riconoscimenti di primo piano, ma certamente un’indicazione di chi ha fatto bene e chi invece deve rimboccarsi le maniche.

Non c’è traccia del Milan nella top 11 settimanale di Champions. La sconfitta per 2-0 con l’Inter toglie di mezzo ogni possibile inserimento rossonero. I votanti hanno infatti optato per un trionfo nerazzurro, visto che ben nove calciatori della formazione stilata sono scesi in campo ieri contro i rossoneri.

Gli altri due componenti della squadra della settimana sono gli autori dei gol dell’altra semifinale di Champions League, ovvero Real Madrid-Manchester City. Si tratta del brasiliano Vinicius junior e del centrocampista Kevin De Bruyne.

Onana e tutta la difesa dell’Inter, più Calhanoglu, Mkhitaryan e Dzeko. Questi i nove calciatori interisti premiati dalla Uefa con questo riconoscimento’ informale che sintetizza ciò che purtroppo è accaduto ieri a San Siro. Un dominio di campo e di atteggiamento dell’Inter, nei confronti di un Milan spaesato e dalla reazione tardiva.

C’è chi su Twitter però protesta. Per esempio i tifosi del Real, che avrebbero voluto vedere inseriti nella team of the week anche Antonio Rudiger e Eduardo Camavinga, tra i migliori in campo contro il City. In particolare il difensore tedesco, abile a marcare Haaland e rendere il forte centravanti innocuo per una notte. Nelle fila del Milan forse l’unico degno di una citazione è Mike Maignan, bravo e reattivo nell’evitare un passivo ben peggiore.