Doppio colpo: il Milan cambia pelle

La gara contro l’Inter ha dato prova che la rosa del Milan non è all’altezza delle grandi d’Europa. Mancano le alternative e in estate si proverà a rimediare

I tifosi si aspettano un calciomercato all’altezza. In estate Paolo Maldini e Frederic Massara dovranno mettere mano al portafoglio, riuscendo a rafforzare centrocampo e attacco.

In difesa, invece, se non ci saranno partenze, difficilmente si farà qualcosa. L’unico indiziato a fare le valigie è Ballo-Toure e un suo eventuale addio, aprirà le porte ad un nuovo terzino, verosimilmente italiano. Le spese maggiori, però, verranno fatte dal centrocampo in su. Il Diavolo, di fatto, non ha ancora sostituito Franck Kessie e l’idea di puntare sul giovane Vrankcx non ha pagato. Ecco che in estate si tornerà alla carica: come riporta La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, sono almeno tre i calciatori per la mediana sul taccuino e due di questi ben conosciuti dal pubblico rossonero.

Tutte le piste portano all’estero: due di queste a Londra e più precisamente al Chelsea, dove appare in uscita Ruben Loftus-Cheek. Ha la fisicità e la qualità giusta per migliorare un reparto che ha bisogno delle sue caratteristiche. Non guadagna poco (sui sette milioni), ma il Decreto Crescita può certamente aiutare. Serve però anche che il giocatore rinunci a qualcosa.

Un’alternativa, poi, è rappresentata da Carney Chukwuemeka, che il Milan seguiva già la scorsa estate. Il giovane centrocampista, che ha trovato poco spazio, può lasciare Londra anche con la formula del prestito. Un altro nome, poi, porta, invece, in Germania: si tratta di Exequiel Palacios. Per l’ex River Plate, oggi al Bayer Leverkusen, ci sarebbe già stato un contatto.

Una nuova punta

Come ampiamente detto, il Milan è pronto a regalarsi almeno una punta. Ma le partenze di Divock Origi e Ante Rebić potrebbero portare in rossonero altri attaccanti.

Rafforzare il pacchetto offensivo è la priorità assoluta e oltre al centravanti, il Diavolo è pronto a regalarsi un esterno di destra. Per quanto riguarda il numero nove, al momento si pensa all’esperienza: sul taccuino ci sono i nomi di Marko Arnautovic e Alvaro Morata. Entrambi hanno un ingaggio importante, ma possono lasciare le rispettive squadre davvero per poco. Paolo Maldini e Frederic Massara ci stanno pensando, senza abbandonare l’idea di acquistare un giovane attaccante, che possa far pensare al futuro con maggiore ottimismo.