Infortunio De Sciglio, cosa farà adesso: l’agente svela i prossimi passi

Momento molto difficile per l’ex difensore del Milan e della Nazionale Mattia De Sciglio, infortunatosi gravemente al ginocchio.

La sua carriera è stata tempestata e messa in difficoltà finora da tantissimi problemi fisici. Sia infortuni di natura muscolare, sia veri e propri traumi che ne hanno frenato l’ascesa, a cui aggiungere un carattere a volte troppo altalenante.

Stiamo parlando di Mattia De Sciglio, ex capitano del Milan e da qualche stagione terzino alla corte della Juventus di Massimiliano Allegri. Fu proprio il tecnico toscano a volerlo con sé a Torino nell’estate 2017, dopo che i rossoneri ebbero strappato ai rivali Leonardo Bonucci.

La sfortuna di De Sciglio è senza limiti. Nel corso di Juventus-Lecce, una delle ultime gare di campionato dei bianconeri, il numero 2 si è procurato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Vale a dire uno degli infortuni più gravi e pesanti per un calciatore, ormai di fronte ad un lungo stop forzato.

De Sciglio, futuro già deciso: parola del suo agente

Momento delicato e complesso quello di De Sciglio, che a 31 anni di età si ritrova a fronteggiare un pesante stop fisico e legamentoso. Inoltre ha chiuso anzitempo la stagione senza poter aiutare la Juventus, alle prese con le semifinali di Europa League e la lotta per la zona Champions.

A parlare dello stato d’animo del terzino c’ha pensato a TV Play il suo agente. Giovanni Branchini ha fatto intendere come De Sciglio, da calciatore maturo e combattivo, ha subito preso la decisione sul suo futuro. Non vuole affatto mollare e si metterà subito al lavoro per recuperare il più presto possibile.

“Mattia è deluso e sconsolato, ha accettato di dover abbandonare la squadra nel momento cruciale della stagione. Sa già che resterà per un lungo periodo lontano dai campi. Ma ha reagito nel miglior modo possibile, cioè concentrandosi sul recupero affinché la guarigione possa arrivare nel modo migliore e nei tempi più brevi possibile”.

Insomma, nessuna idea riguardo al ritiro o ad altre soluzioni drastiche e drammatiche. Anche se due difensori quasi coetanei, come Ranocchia e Santon, nell’ultimo anno hanno deciso entrambi di lasciare il calcio giocato per via dei troppi infortuni e guai muscolari. De Sciglio invece lavorerà fin da subito per tornare entro 5-6 mesi, dunque prima della fine del 2024.

Mattia De Sciglio, difensore classe ’92 nato a Milano, ha disputato 133 partite ufficiali con la maglia del Milan. A partire dal suo debutto nel 2011 fino al 2017, anno in cui come già detto Allegri lo ha voluto alla Juventus, acquistandolo per 12 milioni di euro.